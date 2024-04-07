الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة القدس للتأمين تكشف عن شعارها الجديد وتعلن عن تطويرات هامة

JICO Logo-V
شركة القدس للتأمين

أعلنت شركة القدس للتأمين في بيان لها عن تغيير شعارها، حيث تم الحفاظ على اسمها الرائد في قطاع التأمين في الأردن، مع اعتماد شعار يعكس الأصالة والتراث. وقد تميز الشعار الجديد بالحفاظ على رمزقبة الصخرة، الذي كان موجوداً في الشعار السابق، ليكون رمزًا للتراث والحضارة، وهو ما يعكس التزام الشركة بالجمع بين التراث العريق والتطور الحديث.

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ومنذ تأسيسها في عام 1975، نجحت شركة القدس للتأمين في الحفاظ على مكانتها المرموقة في السوق في قطاع شركات التأمين في الأردن، وذلك بفضل ثقة عملائها وبجهود موظفيها المبدعين. وتحرص الشركة أيضاً على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث حرصت على ذلك خلال الأعوام السابقة، بهدف تحسين جودة خدماتها، وتسهيل الوصول إليها.


وفي إطار التجديد، أعلنت الشركة عن الهوية الجديدة، التي تتضمن وعدًا بتقديم أفضل الخدمات في كل الأوقات، بالإضافة إلى انتقالها إلى مقرها الجديد، الذي سيتم الكشف عنه لاحقًا.


تتميز شركة القدس للتأمين بتقديم أعلى مستويات الخدمات التأمينية للأفراد والشركات، مع التركيز على جعل العميل محور أعمالها حيث تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الأكثر ابتكاراً وموثوقية والأقرب إلى الناس.


للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت www.jico.jo.


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