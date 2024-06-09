 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة الكهرباء الأردنية تهنىء باليوبيل الفضي

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة المهندس عثمان بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك  إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، سألين المولى عزوجل ان يديم على جلالته موفور الصحة و العافية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.اضافة اعلان
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