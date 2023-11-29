الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة جيني تطلق خدمة التوصيل جيني إكسبرس استجابةً لحاجة المستخدمين

jeeny
jeeny
عمّان، نوفمبر 2023 - تعلن شركة جيني، صاحبة تطبيق نقل الركاب الرائد في هذا المجال، عن إطلاق خدمتها الجديدة جيني إكسبرس في الأردن، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين العملاء من إرسال واستلام البضائع بكفاءة من خلال تطبيق جيني.اضافة اعلان

خضع فريق عمل جيني لتعلم مهارات جديدة وعمل على تطويرها، مما حقق نموًا كبيرًا للشركة، وبعد اختبارات دقيقة يسر الشركة أن تقدم خدمة توصيل بفوائدٍ عديدة ومميزة تشمل سرعة الخدمة والتوصيل، هذا بالإضافة إلى سهولة القيام بالطلبات ودقة المواعيد.
وتعمل هذه الخدمة على تقديم تجربة فريدة للمستخدمين بأسلوبٍ سلسٍ ومن دون أي عناء.

قامت شركة جيني بتوسيع خدماتها لتشمل حلول التوصيل وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين الجديدة والطلب المتزايد على خدمات تمكنهم من إرسال واستلام الطرود بأمان من خلال التطبيق، مما يدل على قدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمتغيرات.

ويتماشى إطلاق خدمة جيني إكسبرس مع التزام الشركة بالتحول الرقمي، حيث أنه يعمل على تسهيل حياة الناس وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى خلق الكثير من فرص العمل للمواطنين والوافدين على حد سواء، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة جيني حمّاد احتشام، قائلًا: "إن إطلاق خدمة جيني إكسبرس يدل على التزامنا بتطوير حياة الناس وتحسينها من خلال التكنولوجيا والخدمات الذكية، وإن ما يدفعنا لتوسيع نطاق تطبيق جيني هو عزمنا على تسهيل نقل الطرود والأغراض من خلال التوصيل، حيث أننا نريد الوصول إلى عالمٍ لا حدود تحكم التوصيل فيه من خلال منصتنا."

إن خدمة جيني إكسبرس فعّالة الآن وجاهزة للاستخدام في عمّان.
قم بتحميل التطبيق الآن واستمتع بالكفاءة والراحة وسرعة الخدمة.

عن جيني:
إن تطبيق جيني هو تطبيق رائد في قطاع نقل الركاب، حيث تم تصميمه لجعل التنقل في المدن أكثر كفاءة وراحة وقدرة على التكيف ولكي يتناسب مع احتياجات النقل المختلفة للناس.
وتعمل الشركة بامتثالٍ تامٍ للوائح والقوانين المحلية الخاصة بالنقل التزامًا بسلامة الركاب والسائقين.

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