شركة سنيوره الراعي الرسمي لمصطفى العطاري تهنىء فوز بطلها بالمركز الأول في بطولة الأوتوكروس في المملكة العربية السعودية

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أعلنت "شركة سنيورة للصناعات الغذائية"؛ الشركة الرائدة في مجال صناعة منتجات اللحوم المبردة والمجمدة، عن فوز بطلها مصطفى العطاري بالمركز الأول في بطولة الأوتوكروس التي أُقيمت في جدّة مؤخرًا ضمن بطولة السعودية تويوتا التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.العطاري شارك في هذه البطولة على متن سيارة تحمل شعار سنيوره، بوصفها الراعي الرسمي لمشاركاته وأنشطته كافة منذ أعوام، ورافقته في العديد من النجاحات الباهرة والأنشطة المجتمعية التي تركت أثرًا مهمًا بين العديد من فئات المجتمع.تضم بطولة الأوتوكروس سباق سرعة مع الزمن يقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، وتكون المنافسة فيها على وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن مع البقاء في مسار السباق والالتزام بقواعد المنافسة والسلامة.وحول ذلك، علّق رئيس مجموعة التسويق السيد إيلي خليل، قائلًا: "فخورون للغاية بسائقنا العطاري وفوزه في هذا السباق الصعب في المملكة العربية السعودية، مما يُعدّ شهادة على التفاني والمهارة والمثابرة التي يتمتع بها. مستمرون في دعم الأبطال الذين نؤمن بقدراتهم وعزيمتهم وتميّزهم ومرافقتهم في تحقيق أحلامهم على مختلف الأصعدة وفي مختلف المحافل".تعكس رعاية شركة سنيوره للأشخاص المتميزين حرصها على دعم أبطال الرياضات بأشكالها كافة، والترويج لنماذج إيجابية يُحتذى بها وتشكّل إلهامًا لكُل الشباب والشابات للإصرار على تحقيق أهدافهم.