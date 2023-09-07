الخميس 07 أيلول 2023
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شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تختتم دوري الناشئين للعام 2023 بنجاح مبهر

Press photo
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بحضور وزير الشباب "محمد سلامه" النابلسي، ورئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية أحمد عرموش، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة وممثلي وسائل الإعلام؛ اختتمت ماكدونالدز الأردن بنجاح كبير دوري ماكدونالدز للناشئين بدورته الثانية في حفل ختامي مميز، حيث تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وعدد من اللاعبين المتميزين والهدافين وحراس المرمى من الذكور والإناث.اضافة اعلان

وخلال الحفل، أشاد الوزير النابلسي بدوري ماكدونالدز للناشئين وأهميته في تشجيع الشباب الأصغر سناً على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم. مؤكدا على أن وزارة الشباب تولي اهتماماً خاصاً لدعم الأنشطة الرياضية للشباب وتطوير قدراتهم ترجمة لمحور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية.

من جهته، أعرب السيد أحمد عرموش عن شكره لوزارة الشباب ممثلة بمعالي الوزير محمد النابلسي، وللجهات المشاركة والداعمة على دورها الرئيسي في نجاح الدوري. وأوضح أن تعاون القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية وتطوير المجتمع وتحقيق تطلعات الشباب الأردني وتنمية مهاراتهم وصقلها، عبر توفير الإمكانات وتوجيه الدعم لمبادرات حقيقية ومستدامة.

يُذكر أن دوري ماكدونالدز للناشئين شهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مشترك من الشباب الأصغر سناً، بأعمار تتراوح بين 9 و14 سنة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ماكدونالدز الأردن لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع النشاط الرياضي بين الأجيال الصاعدة، مما يسهم في تطوير المجتمع وتحفيز الشباب على تحقيق ذاتهم، وهو جزء من مظلة المسؤولية المجتمعية الشاملة "سواعدنا نشمية". وقد تمت إقامة دوري ماكدونالدز للناشئين بدورته الثانية برعاية (البنك العربي، 6 يارد، جمعية كلنا الخير الأردنية، كوكاكولا الأردن).

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