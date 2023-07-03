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شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تنشر "بهجة العيد" للأطفال الأيتام والمرضى بالمستشفيات الحكومية

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شركة عرموش
في إطار التزامهما بتطبيق مسؤوليتها المجتمعية، واستمراراً للعديد من الحملات الخيرية ولإنسانية التي تهدف إلى "نشر البهجة" خلال الأعياد والمناسبات بين الأيتام والأطفال المرضى الأقل حظاً؛ تعاونت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – مع جمعية كلنا الخير الأردنية الذراع الخيري لماكدونالدز الأردن ومبادرة نوى التابعة لمؤسسة ولي العهد لإطلاق حملة خيرية ناجحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان
وخلال الحملة التي بدأت قبل عيد الأضحى المبارك بأيام واستمرت خلاله؛ قدمت الشركة كسوة العيد من الملابس لأكثر من 300 طفلاً ضمن 3 مراكز أيتام مختلفة، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأطفال، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.
وفي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، قام فريق ماكدونالدز الأردن والمتطوعون التابعون للمبادرة بزيارة أقسام الأطفال في 3 مستشفيات حكومية، وهي مستشفى البشير والسلط والمدينة الطبية. وتضمنت الزيارة توزيع هدايا العيد للأطفال وتوزيع أكثر من 800 وجبة مجانية، بهدف مشاركتهم الفرحة وإدخال البسمة على وجوههم في هذه المناسبة السعيدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بالمساهمة الفعالة بالمجتمع وتحقيق مبدأ العدالة الذي تؤمن به السلسلة، وأن من حق أطفالنا الأيتام والمرضى أن يشعروا ببهجة العيد
البرامج الخيرية لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تعكس التزامها تجاه تطبيق مسؤوليتها المجتمعية وإدخال السرور إلى حياة الأطفال المحرومين والأكثر احتياجاً في مجتمعنا، وتؤكد على الأهمية الكبيرة للشراكات القوية بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع تنفيذاً للرؤية الملكية السامية، لتحقيق العدالة، واطّلاع كلّ قطاع بمسؤوليته على أكمل وجه.
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