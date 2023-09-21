شركة "ماجد الفطيم" تحتفل بالذكرى السنوية 17 على إنطلاقة كارفور في الأردن

تحتفل شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في الأردن، بالذكرى السنوية الـ 17 على افتتاح أول فروع كارفور بالمملكة، من خلال مجموعة من العروض والجوائز والمكافآت لعملائها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أيلول و 10 تشرين الأول. وستمنح كارفور ما مجموعه 17 عربة تسوق مجانية لأول 17 عميل يقوم بالتسوق في اليوم الأول من احتفالات الذكرى السنوية في جميع فروع الهايبرماركت.

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وتأتي هذه العروض المميزة والفريدة من نوعها، كجزء من مفاجآت كارفور لعملائها في الأردن وفي نفس الموعد من كل عام، وضمن احتفالاتها السنوية، وتقديراً منها لقاعدة عملائها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وفي تعليق له على ذكرى التأسيس، قال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن: "كلنا فخر بحجم الإنجازات والنجاحات التي تمكنا من تحقيقها في السوق الأردني منذ افتتاح الفرع الأول لكارفور الأردن عام 2006، الأمر الذي يتجسد من خلال ثقة العملاء في كارفور كوجهة تسوق مفضلة لديهم، حيث تتوفر منتجات من أكثر من 500 منتِج ومورِد أردني، إلى جانب أكثر من 21 ألف منتج متنوع بأفضل جودة وأقل الأسعار".

وأضاف حداد: "لطالما كنا حريصين على أن نقدم تجربة تسوق استثنائية لعملائنا، والتي أردنا تعزيزها بمناسبة مرور عام جديد على تواجدنا في الأردن، من خلال عروض حصرية وخصومات كبيرة على العديد من المنتجات طوال فترة احتفالنا بالذكرى السنوية السابعة عشر على انطلاق أعمالنا في المملكة".

وتقدم كارفور العديد من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية والمسابقات الخاصة داخل الفروع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي منها التخفيضات الخاطفة، إلى جانب عروض خاصة بمشتركي برنامج "ماي كلوب" تشمل شراء منتجين بسعر منتج واحد، عدا عن مجلة كارفور التي تقدم خصومات خاصة على فئات متعددة تضم المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة والتي تصل إلى 51 فرعاً، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من خلال تطبيقها للهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.