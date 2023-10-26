الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة (ماجد الفطيم) ترفع تبرعاتها لاغاثة الفلسطينيين إلى أكثر من مليوني دولار

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بيان من ماجد الفطيم
تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور"، تحت شعار شركة "ماجد الفطيم"، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وجورجيا، والعراق، والأردن، وكينيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وأوغندا. اضافة اعلان

وتواصل الشركة التزامها بدعم الأفراد والمجتمعات التي تتواجد فيها، بما في ذلك دعم زملائها البالغ عددهم 46 ألف زميل في المنطقة.

وفي ظل الأحداث المأساوية التي نشهدها، قامت شركة "ماجد الفطيم" بزيادة تبرعاتها، من خلال شركاتها العديدة التابعة لها، إلى أكثر من مليوني دولار بهدف توفير الدعم والإغاثة للمدنيين الفلسطينيين المتضررين. وقد تم توجيه التبرعات لصالح المنظمات التي لديها آليات قائمة للمساعدة حتى تصل التبرعات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، ويتضمن ذلك التبرع بـ 100 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من قبل شركة "ماجد الفطيم" في الأردن.

كما أطلقت شركة "ماجد الفطيم" في الأردن* حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ليتمكن عملاء كارفور في الأردن من تقديم التبرع النقدي عبر صناديق الدفع أو عبر تطبيق كارفور على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، أو التبرع العيني في فروع كارفور ال 51. وقد شهدت كارفور بالفعل عطاءً وتبرعات كبيرة من عملائها خلال هذه الأوقات الصعبة.

تستنكر شركة "ماجد الفطيم" جميع أعمال العنف ضد المدنيين. ونتضامن مع مجتمعاتنا في هذه الأوقات الصعبة، ونعرب عن تعاطفنا مع جميع المتضررين من الأحداث المأساوية في قطاع غزة.
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