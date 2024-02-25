شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في الأردن، حملة "بجانبك في رمضان"، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من العروض والجوائز والمكافآت لعملائها والتي تشمل خصومات تصل إلى 30% على أساسيات رمضان، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 شباط الحالي وحتى انقضاء الشهر الفضيل.

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ويأتي إطلاق حملة "بجانبك في رمضان"، كجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بتوفير أساسيات مائدة الإفطار والسحور لجميع عملاء كارفور في المملكة، وبخيارات واسعة ومختلفة وبأقل الأسعار. وتشمل الحملة مجموعة من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالشهر الفضيل، بما في ذلك الأكل الصحي، والوصفات الرمضانية، والتسوق الذكي، إلى جانب الأعمال الخيرية والعمل الجماعي، حيث تتماشى الحملة مع استراتيجية كارفور الرامية إلى تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها، وتشجيعهم على التسوق بطريقة ذكية لحياة أفضل.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور المشرق العربي: "تندرج حملة "بجانبك في رمضان" في إطار إدراكنا لمختلف الجهود التي يبذلها جميع أفراد العائلة لجعل كل يوم من أيام الشهر الفضيل يوماً مميزاً. وانطلاقاً من فهمنا لاحتياجات ومتطلبات عملائنا، فواجبنا الوقوف بجانبهم، سواء كان ذلك باستهداف مجالات الحياة اليومية التي تتطلب المزيد من الجهد خلال الشهر المبارك، أو من خلال تقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية على المواد الأساسية، بهدف دعم وتمكين المجتمع من الحصول على كل ما يحتاجه بأقل الأسعار".

وتقدم كارفور العديد من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية والمسابقات الخاصة داخل الفروع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل خصومات تصل إلى 30% على أساسيات رمضان، وعروض يومية على الأغذية الطازجة، إلى جانب عروض خاصة بمشتركي برنامج الولاء "ماي كلوب"، بالإضافة إلى مجلة كارفور التي تقدم خصومات خاصة على فئات متعددة تضم المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة والتي تصل إلى 50 فرعاً، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من خلال تطبيقها للهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.