الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

شركة 100JORDAN من كبرى الشركات الأردنية الريادية المتخصصة في مجال التجهيزات الصناعية وتنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية

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مشاريع #100jordan
تعتبر شركة 100JORDAN التي يديرها الدكتور نضال ملو العين، من كبرى الشركات الأردنية الريادية المتخصصة في مجال التجهيزات الصناعية وتنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية.اضافة اعلان

وبدأت الشركة اعمالها بمجال الصناعة والاستثمار، في عام 2019، حيث استطاعت ان تطور من اعمالها في مسارات مختلفة ومتعددة كالخدمات التسويقية والترويجية  والاعلامية من خلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

وحققت الشركة خلال فترة جائحة كورونا، نجاحًا مميزا وملحوظا وصنعت من التحديات فرصًا، من خلال استحداث الاجهزة الطبية ومستلزمات التعقيم والتطهير المتنوعة، وذلك باستنادها على منتجات تتواكب مع الجودة  العالية والاسعار المنافسة.

وتعتبر 100JORDAN، اول شركة بالعالم استخدمت  الاشعة الفوق البنفسجية للتعقيم  خلال فترة كورونا، وعملت على استحداث خط انتاج للأثاث الطبي والمستلزمات الطبية المتعددة، وذلك لتخفيف التكاليف اللازمة خصوصا على القطاع الحكومي، وبأسعار منافسة ومواصفات عالمية.


الى جانب ذلك؛ اطلقت الشركة أخيراً مشروع التحديث والتطوير للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية في الاردن، حيث يوفر المشروع  المباني الجاهزة  والتي هي عبارة عن مباني  مسبقة الصنع و مباني  قابلة للنقل يتم تجميعها وتصنيعها ثم نقلها جاهزة  الى المكان المرغوب، وذلك ضمن المواصفات والمقاييس العالمية.

وتمتاز هذه المباني بأن لها احجام واشكال تتناسب مع مختلف الاذواق والاستخدامات، وهي كذلك معقولة التكاليف

وقامت الشركة بتقديم المباني الجاهزة والصديقة للبيئة لعدة مواقع سياحية في الاردن لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ولإطالة مدة الاقامة للسائح الوافد.

ويعتبر مشروع المباني الجاهزة في المناطق السياحية  محركاً اقتصادياً مهماً؛ لإسهامه في رفع نسب تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية، واستقطاب عددا من السياح والمستثمرين، بالإضافة إلى قدرتها على إنشاء فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

كما تميزت الشركة بتصميم التجهيزات الدعائية والاعلانية   المتنوعة بطرق احترافية و سهلة تساعد على الترويج للأعمال " كديكورات المحلات التجارية، واستاندات وشاشات العرض للمنتجات "، وذلك بواسطة تجهيزات تقنية الهيلوغرام و D7. وذلك في بداياتها.  


وهذه الشركة 100jordan  هي امتداد لإرث عائلي من الاباء و الأجداد من عام 1942 لأول شركة لوجستية للجد في عمان  و انتقلت للاباء بتأسيس مصنع في 1962 متخصص بالاثاث المعدني و التجهيزات المعدنية و في عام 1974 تأسيس مؤسسة ملو العين الصناعية و التي جهزت الأثاث المعدني و تجهيز السوبرماركت و النوفيتيه و المطاعم و من انتاجها باص المطعم الذي كان أمام الجامعات الاردنية في الثمانينات و التسعينات .

وكان الدكتور نضال ملو العين قد أسس اولى شركاته في التسويق و الإعلان في 1998 و استمرت هذه المؤسسة لغاية 2019 بتأسيس شركة 100Jordan  و التي جمعت كل الخبرات لتخرج ضمن منتجات مدروسة تلبي حاجة السوق الأردني و بأن بكون انتاجها متخصص لما يحتاجه السوق من منتجات تحقق التطوير و التحديث الاقتصادي إضافة للنمو و التنمية و التمكين .

فبدأت الشركة 100jordan  بأولى خطوتها في تأسيس مشروع تطوير المواقع السياحية و البينة التحتية السياحية.  

انطلاقا من أن السياحة هي المحرك الرئيسي للتنمية و الاقتصادي الأردني و تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي.  

فكانت منتجاتها  لأول مرة في الأردن ان بكون منتج " صناعي سياحي " متخصص لتحقيق أهداف القطاعات السياحية و توفير الخدمات الأساسية في المواقع السياحية . كمنتجات مساندة للقطاع السياحي .

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