الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركة " 100Jordan " تتعاون مع شركات فرنسية وأوروبية

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من الزيارة

باشرت شركة " 100Jordan " ون هندرد جوردن تعاونها مع عدد من الشركات الفرنسية و الاوروبية بالتزامن مع إجراءات افتتاح فرعها في باريس خلال هذا العام ... بمنتجاتها المميزة الصديقية للبيئة.

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ويأتي ذلك في إطار أهداف الشركة في تطوير و تحديث و تنمية المواقع السياحية من خلال بتوفير مباني لخدمات المواقع السياحية و رفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة .

 

ويرتبط هذا التوسع بنهج ورؤية نضال ملو العين في الأردن و التي تهدف الى تنمية المواقع السياحية و توفير فرص عمل لابناء تلك المناطق.

 

فضلا عن تعزيز  التنمية الاقتصادية و ذلك بإشراك أبناء المجتمع المحلي.


و كانت زيارة نضال ملو العين الى فرنسا ... لاستقطاب استثمارات أوروبية الى الاردن في مجالات الصناعة و السياحة و التعليم و قطاع الخدمات تتجاوز 300 مليون دولار .

 

و كانت فكرة إنشاء مكتب تمثيل و مكتب اقليمي في فرنسا لتغطية السوق الأوروبي سواء لتقديم منتجات شركة 100Jordan، واستقطاب الإستثمارات العالمية الى الاردن من السوق الأوروبية و الفرنسية و الافريقية و الدول الناطقة بالفرنسية " الفرنكوفونية ".

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