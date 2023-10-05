شيري تطلق علامة تجارية جديدة للسيارات في معرض جنيف الدولي 2023

شيري تكشف عن علامتها التجارية الجديدة بالطاقة الكهربائية في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023



التصميم العالمي (power 4.0) سيعزز القدرة التنافسية العالمية لسيارات شيري



الإعلان عن عدد من منتجات شيري العاملة بمحركات السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)الجديدة، وطرحها في السوق، وإطلاق الصندوق الخيري لعلامة شيري التجارية، خلال المعرض.

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أعلنت شركة شيري، رائدة الشركات الصينية في صناعة السيارات، عن استعدادها للمشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 (GIMS) الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، كممثل للعلامات التجارية المستقلة في الصين.



وخلال المشاركة في المعرض، ستطلق شيري علامتها التجارية الجديدة لأول مرة، ما يعكس قوتها التقنية والمبتكرة لتسريع اتجاهات تصنيع السيارات العامة على الطاقة الكهربائية لعشاق السيارات حول العالم.



ويُعد معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS)، أحد معارض السيارات الخمسة الكبرى في العالم، وأكبر معرض في سويسرا، حيث يوصف بأنه "مؤشر اتجاهات السيارات الدولية"، فيما يُعتبر محطة مهمة لشركات السيارات الكبرى لعرض التقنيات والنماذج الجديدة والاستراتيجيات المستقبلية.



ويمثل وصول شيري إلى معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS)، وإطلاق علامة تجارية جديدة للسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، إنجازاً جديداً لتحسين علامة شيري التجارية والتكنولوجيا الجديدة وتطوير المنتجات.



فمع تراكم الخبرات التي تمتد لـ 26 عاماً، حققت شيري ميزة رائدة للسيارات العاملة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، حيث أدى تمسك شيري بمفهوم "ابتكار الطاقة الكهربائية لقيادة المستقبل"، لأن تشمل العلامة التجارية الجديدة التي ستطلقها شيري في المعرض "التصميم العالمي power 4.0"، جميع أشكال الطاقة المستخدمة في صناعة السيارات مثل السيارات العاملة على الكهرباء، والعاملة بنظام الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.



وسيوفر هذا التصميم منتجات جديدة بمزايا القوة والسرعة والكفاءة والطاقة النظيفة والطاقة العالية الذكية، وبما يلبي تطلعات المستخدمين وتوقعاتهم من المنتجات الكهربائية الهجينة من جهة، ودعم شركة شيري للمضي قدما بالتحوّل الجديد للطاقة الكهربائية الشاملة من جهة أخرى، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شيري في السوق العالمية.



يذكر أن شيري ستصدر مجموعة منتجات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الجديدة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 (GIMS)، كما سيتم إطلاق الصندوق الخيري للعلامة التجارية في وقت واحد

