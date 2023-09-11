الإثنين 11 أيلول 2023
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صندوق الإئتمان العسكري يتوسع في شبكة الصرافات الآلية

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من المصدر
صندوق الإئتمان العسكري يعزز من استراتيجية الوصول إلى المتعاملين في كافة مواقعهم، وذلك عن طريق نشر الصرافات الآلية بمناطق جديدة وقريبة منهم بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية في المملكة.اضافة اعلان

حيث تم تدشين صرافات آلية جديدة في مواقع عامة لتخدم العاملين والمتقاعدين العسكريين في مدينة سحاب ومحافظة جرش ومحافظة المفرق بالإضافة الى مواقع أخرى قيد الإنشاء، وذلك للتسهيل على المتعاملين في إجراء عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الاستفسار عن رصيد الحساب واصدار كشف حساب مختصر وتغيير الرقم السري.

ومن جانبه اكد مدير عام الصندوق السيد مهند شحادة، "ان هذه الخطوة لاقت استحساناً من قبل المتعاملين خاصة المتقاعدين العسكريين، وذلك لتواجد معظم صرافاتنا الحالية وعددها 64 صراف في المواقع العسكرية، ويأتي التوسع في خدمة الصرافات الآلية في الأماكن العامة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية وللتسهيل على المتعاملين، ومع نهاية العام سيصبح عدد الصرافات العاملة في مختلف المواقع 72 صراف آلي.

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