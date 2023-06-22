الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحا أردنيا في "جيم إكسبو" دبي

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحا أردنيا في "جيم إكسبو" دبي
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحا أردنيا في "جيم إكسبو" دبي
نظم مختبر الألعاب الأردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة ميس الورد الشريك التقني للمختبر، جناحا أردنيا في قمة "جيم إكسبو"Game Expo  التي انطلقت في دبي أمس وتستمر لمدة يومين ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023.اضافة اعلان

وتضمّن الجناح الأردني مشاركة جامعة الحسين التقنية وشركتي "بابل" و"مادهوك" بدعم من مختبر الألعاب الأردني إضافة إلى دعم مشاركة مؤسسة Kenda Art المستفيدة من نافذة دعم مطوري الألعاب الإلكترونية لإتاحة الفرصة أمامها للتشبيك مع الشركات العالمية.

وجمعت القمة التي تدعمها "Pocket Gamer Connects" نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.

كما شهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية بارزة وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي عقدت بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011 يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.
تُطلق بوابة العملاء الجديدة

وندسور بروكرز تُطلق بوابة العملاء الجديدة كلّياً لتداول الفوركس 20 حزيران 2023

سرطان الرئة

ما هي طرق العلاج التي يمكن استخدامها للمرحلة الرابعة من سرطان الرئة؟ 20 حزيران 2023

MicrosoftTeams-image (60)

أجيال السلام” تحافظ على صدارتها عربياً ومرتبتها الـ 25 عالمياً 20 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-19 at 3.18.33 PM (1)

أمين عمان يفتتح حديقة جبل عمان 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image (69)

العبدلي يجدد نفق المشاة ويعيد افتتاحه كمنصة تحتضن الأعمال الفنية والمعروضات التاريخية والتراثية

منذ14 ساعة
C72A0392

كيا الأردن تحصد جائزة التميّز في الابتكار وأفضل مركز خدمة متصدرة سلم التنافسية على مستوى وكلاء علامة كيا في أنحاء العالم

21 حزيران 2023
16p1

أفضل متاجر تقدم خصومات مذهلة على الملابس الصيفية

21 حزيران 2023
من منتدى اتحاد المصارف العربية

البنك الإسلامي الأردني يدعم منتدى "الحوكمة، المخاطر والامتثال"

20 حزيران 2023
فريق تويوتا

فريق تويوتا جازو للسباقات يعزز صدارته في منافسات بطولة العالم للراليات باعتلائه منصة التتويج في رالي إيطاليا سردينيا

20 حزيران 2023
زين كاش تحصد جائزة أفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة

زين كاش تحصد جائزة أفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة

20 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 