صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن عن استثماره في شركة الشيخ الدولية للصناعات الغذائية

كشف صندوق رأس المال والاستثمار الأردني أنه استكمل اجراءات الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة الشيخ الدولية للصناعات الغذائية، وهي مزرعة ألبان متخصصة ومصنع للأجبان، تدير عملياتها في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على الأجبان المتخصصة المستخدمة عادةً في الحلويات الشرقية.

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تأسست شركة الشيخ عام 2007 على يد عبد السلام العرقاوي وأبنائه زكريا وإبراهيم وصالح. تمتلك الشركة مزرعة ألبان تقع في منطقة الحلّابات ويُصدَّر حوالي 25% من إجمالي المبيعات إلى أكثر من 10 دول، أبرزها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين.



وخلال حفل توقيع إطلاق الشراكة الجديدة، قال هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني: "نحرص على الاستثمار مع رواد الأعمال الاستثنائيين الذين نؤمن بامتلاكهم الرؤية والقدرة على النمو والنجاح، ونلتزم بدعم الشركات الرائدة والاستثمار فيها مثل شركة الشيخ التي تتمتع بفرص للنمو والتطور والتوسع. سيزود هذا الاستثمار الشركة بالموارد اللازمة لتوسيع أعمالها الحالية وتطويرها لتصبح شركة كبرى لتصنيع الألبان والأجبان في الأردن ومُصدِّرة إلى المنطقة".



وبدوره، قال إبراهيم العرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الشيخ: "من خلال التزامنا المستمر بالجودة، تمكّنت شركة الشيخ من بناء علاقات قوية مع العملاء المحليين والإقليميين. إن سمعتنا هي نتاج أكثر من 75 عامًا من خبرة الأجيال المتعمقة التي تتمتع بها العائلة في تصنيع الجبنة المشمولة. وتتمثل رؤيتنا في مواصلة إرث والدنا العزيز والحفاظ على المعرفة والخبرة الفريدة التي تنتقل عبر الأجيال، مع اعتماد أعلى معايير حوكمة الشركات والممارسات التجارية العصرية".



سيُوظَّف استثمار صندوق رأس المال والاستثمار الأردني ليعزز القدرة الإنتاجية الداخلية للشركة في كلٍ من الإنتاج الداخلي للحليب والأعلاف الحيوانية من أجل تقليل الاعتماد على المشتريات الخارجية، وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، وتعزيز الهوامش الربحية. وعلّق فارس شرف؛ الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، قائلًا: "سنعمل من أجل تحقيق التكامل الشامل ضمن عمليات الشركة؛ بدءًا من إنتاج الأعلاف وتربية الأبقار، ووصولًا إلى تصنيع الأجبان وتعزيز قنوات المبيعات".

ويُتوقَّع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خطط التوسع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، مُخصّصةً بشكلٍ أساسي لزيادة عدد قطيع الأبقار والمزارع المتعلقة بها، فضلًا عن الاستثمار الكبير في تأسيس بنية تحتية حديثة وتوفير آلات إنتاج الحليب والأجبان. وأضاف شرف: "من الآن فصاعدًا، ستعمل الشركة على توسيع قدرتها واكتساب المزيد من السيطرة على دورة الإنتاج بأكملها، وبالتالي إيجاد سلسلة توريد أعلى استقرارًا، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة تدابير مراقبة الجودة".



ومن جانبه، قال زكريا العرقاوي، رئيس مجلس إدارة مزارع الشيخ: "يسعدنا الترحيب بصندوق رأس المال والاستثمار الأردني بوصفه مساهمًا كبيرًا في شركتنا. ونأمل تعزيز شراكة حقيقية مبنية على الثقة والتعاون والطموح. يوفر الصندوق المصداقية المؤسسية والخبرة الاستراتيجية القوية والاعتمادية الراسخة لدعم خططنا المستقبلية".



صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هو شراكة بين 16 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا، وهو أكبر صندوق استثماري مرخص للقطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي). يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن.

ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إطلاق العنان لإمكانات الأردن للبناء من أجل المستقبل.







