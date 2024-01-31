ضمن أكبر عملية تسليم سيارات بالتجزئة عبر الطلب المسبق في المملكة

خلال حفل أقامته شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب، وبحضور ممثلين عن إدارة الشركة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، سلّم القائمون على الشركة 60 سيارة BYD Seagull الكهربائية بالكامل تم حجزها بشكل مسبق ولأول مرة في المملكة، بموديلاتها الجديدة ومواصفاتها الأكثر تطوراً للزبائن الذي قاموا بطلبها مسبقاً.

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وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الشركة بالنمو الاستثماري في المملكة عبر طرح كل جديد عالمي للشركة الكبرى، وضمن نطاق توسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية، حيث يعكس تسليم 60 سيارة BYD Seagull في حدث واحد الطلب المتزايد على هذه السيارة في الأردن، مما يشير إلى أن شركة BYD عبر وكيلها الحصري تسير في الطريق الصحيح للتوسع في السوق الأردنية بقوة.

وبهذه المناسبة، عبر المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، المالكة لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل المعتمد لسيارات BYD في الأردن، عن سعادته، وأشاد بجهود فريق العمل ، وممّا جاء في قوله: "يسعدنا اليوم أن نجتمع لتسليم هذه السيارة المميزة والأكثر حداثة لزبائننا في المملكة، وبعدد يعتبر قياسياً على مستوى بيع السيارات بالتجزئة وبالطلب المسبق، حيث أن هذه الثقافة أصبحت متزايدة في مجتمعنا، وتقدّم مسألة ربح مشترك لجمهور BYD وللشركة". وأضاف بأن سيارات BYD عموماً وسيارة Seagull على وجه الخصوص تقدم نموذجاً أكثر حداثة لما سيكون عليه مستقبل السيارات، بأفضل أداء ممكن، ومواصفات عالية الجودة، وبما يناسب القدرات الشرائية للزبائن عبر تعدد الموديلات والخيارات.

يشار إلى أن سيارة Seagull من BYD تقدّم ميزات رائعة كسيارة كهربائية بالكامل، عبر تصميم خارجي أنيق انسيابي مريح يعكس ما تحويه هذه الفئة من ذكاء التصنيع، إلى جانب مواصفات داخلية مميزة أهمها المقاعد المريحة وشاشة لمس قياس 12.8 إنش، ونظام المساعدة على القيادة. كما يمكن لسيارة Seagull أن تقطع مسافة 405 كم بالشحنة الواحدة، وهي مسافة مذهلة مقارنة بسيارات من ذات الفئة والمواصفات.

نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب وشركة حلول التنقل لتجارة المركبات - BYD الأردن:

تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، كمجموعة أعمال مرموقة تضمّ عدّة شركات مختصّة في مختلف المجالات والقطاعات، وهي الوكيل المعتمد لسيارات BYD العاملة بالطاقة الجديدة، تحت مظلّة شركتها "شركة حلول التنقل لتجارة المركبات". يتمثّل الهدف الرئيسي لمجموعة بسطامي وصاحب في تعزيز الحضور العالمي للعلامة التجاريّة BYD auto، عبر تقديم حلول مستدامة آمنة وفعّالة في مجال مركبات الطاقة الجديدة، وذلك من خلال الابتكارات التكنولوجيّة الرائدة. يمكنكم زيارة الرابط التالي للحصول على المزيد من المعلومات: www.mstc.com.jo .

وتتمتّع المجموعة حالياً بمكانة محوريّة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط لما تقدّمه من مجموعة واسعة من الخدمات، وتلتزم بالحفاظ على أعلى المعايير العالميّة، وتقديم الخدمات المثاليّة لسيارات BYD، بفضل ما تمتلكه من مرافق استثنائية وفريق عمل محترف. وضمن سعيها لدمج أحدث التقنيات العالميّة في السوق الأردني، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على إدخال السيارات الكهربائية الصينية BYD، مع التركيز على ضمان تحقيق رضا العملاء المستمر. ومن خلال إنشاء المعارض لمختلف فئات السيارات، إلى جانب مراكز الصيانة، والوكلاء الفرعيين، ومراكز بيع قطع الغيار في جميع أنحاء المملكة، تمكّنت المجموعة من التأثير بشكل كبير على قطاع تجارة السيارات في الأردن والشرق الأوسط.

تستخدم المجموعة نظامًا متخصصًا، يجمع بفعاليّة بين التسويق، والبيع، وخدمات ما بعد البيع الرائدة، لتحقيق هدف رئيسي واحد؛ وهو ضمان أعلى مستوى من حماية العملاء ورضاهم، ويعدّ التزامها بذلك أحد أهم عناصر نجاحها. في وقتنا الحاضر، تفتخر مجموعة بسطامي وصاحب بقاعدة عملاء متنامية، تخدمهم من خلال معارض السيّارات، ومراكز الصيانة التابعة لها، وبجهود كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.bstc.com.jo أو الاتصال على الرقم التالي: 06-5532356، كما يمكنكم أيضاً زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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حول شركة BYD

(Build Your Dreams) BYD هي شركة تقنيات متقدمة متعددة الجنسيات، مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تعمل BYD في أربع صناعات تشمل السيارات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والنقل بالسكك الحديدية. ومنذ تأسيسها في عام 1995، طورت الشركة بسرعة خبرة قوية في مجال البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأصبحت مناصرة لا هوادة فيها للتنمية المستدامة، ونجحت في توسيع حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم من خلال عملياتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. إن إنشاءها لحلول الطاقة الخالية من الانبعاثات، والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، وتخزين الطاقة الموثوق به، والنقل الكهربائي المتطور، جعلها رائدة في الصناعة في قطاعي الطاقة والنقل. BYD هي شركة مدعومة من وارن بافيت وهي مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن. للمزيد من المعلومات حول الشركة يمكنكم زيارة الرابط التالي: www.byd.com.







