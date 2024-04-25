طريقة إلغاء قفل الشاشة للايفون أو الأندرويد

تجعل أبل من الصعب التشخيص الذاتي لجهاز أيفون . إذا نسيت جهازك أو كلمة مرور iCloud ، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو زيارة متجر أبل أو مركز خدمة مخصص من أبل لاستعادة وصولك. على الرغم من أن هذا كان جيدًا في عالم ما قبل الجائحة، إلا أنه لم يعد خيارًا آمنًا بعد الآن. لحسن الحظ، هناك برنامجات تابعة لجهات خارجية يمكنها مساعدتك في حل هذه المشكلة. Dr.Fone هو أحد هذه البرامج، ويسمح لك بإلغاء قفل وإعادة تعيين جهاز أبل مغلق في المنزل.

في هذه المقالة، أولاً، سنلقي نظرة سريعة على جميع الميزات الرئيسية لهذا البرنامج ثم ننتقل إلى برنامج تعليمي صغير لنوضح لك كيف يمكنك فتح قفل أيفون باستخدام نفس الشيء. فلنبدأ بالوظائف الرئيسية للبرنامج.

وظيفة برنامج Wondershare Dr.Fone

إلغاء قفل الشاشة للايفون

الآن أصبحت طريقة إلغاء قفل الشاشة للايفون سهلة جدا، حيث إذا نسيت باسورد الايفون فيمكنك استخدام Wondershare Dr.Fone، لإلغاء القفل واستعمال الأيفون الخاص بك. فهذا البرنامج يقوم بإزالة قفل شاشة أيفون بكل سهولة وأمان، ويقدم لك المساعدة في الوصول الكامل إلى ملفات الجهاز. كما أن هذا البرنامج متوافق تمامًا مع جميع أنواع شاشات القفل، مثل معرف أبل و بصمة الوجه و بصمة اللمس. اضافة اعلان

إلغاء قفل الشاشة ل Android

إذا كنت تمتلك جهاز Android، وإن صادفت أن أُقفلت شاشتك، أول ما يبادر في ذهنك هو هذا السؤال (كيف افتح الجوال إذا نسيت رمز القفل لسامسونج). بعد الآن لا تقلق! لأن مع استخدام Dr.Fone يمكنك إلغاء قفل الشاشة، لأن طريقة إلغاء نمط قفل الشاشة سامسونج سهل جداً. والجزء الأفضل أن كل العملية تكتمل دون لمس بيانات هاتفك الثمينة. حيث إنه يمكنك الوصول إلى هاتفك دون الحاجة إلى استخدام رمز المرور الخاص بك، مما يتيح لك تعيين رمز جديد تريده.

كيفية استخدام برنامج Wondershare Dr.Fone

الخطوة الأولى: حمل البرنامج في جهاز الحاسوب.

أولاً، قم بتنزيل وتثبيت برنامج Dr.Fone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (يعمل على كل من ماك و ويندوز) من الرابط وقم بتشغيله.

الآن، قم بتوصيل جهاز أيفون أو أندرويد بجهاز الحاسوب الخاص بك وانقر فوق "إلغاء قفل الشاشة".

الخطوة الثالثة: حدد الجهاز المراد إلغاء قفل الشاشة الخاص به

هنا، انقر فوق "فك قفل شاشة IOS"، أو انقر " فك قفل شاشة أندرويد".





الخطوة الرابعة: إلغاء قفل شاشة أيفون.

وستظهر لك هذه الشاشة، بخطواتها المتعددة لالغاء قفل الشاشة للايفون





سيقوم Dr.Fone الآن بإعادة تعيين وفتح جهازك بدون رمز مرور. وفي غضون ثوانٍ قليلة، سيتم إلغاء قفل الشاشة بنجاح.

تجربتي في استخدام برنامج Wondershare Dr.Fone

كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، كانت هذه هي الطريقة التي اتخذتها لإلغاء قفل الشاشة باستخدام برنامج Dr.Fone الذي يمكنه إعادة الحياة إلى هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل iOS و أندرويد.

بالإضافة إلى ذلك، العملية جدا سهلة، حيث إنك ستحصل على تعليمات على الشاشة تمنحك دليلًا واضحًا لإكمال عملية إلغاء القفل على كلا نظامي التشغيل المحمول.

والميزة الأفضل في استخدام هذا البرنامج أنه يمكنك فتح قفل شاشة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد دون أي فقدان للبيانات.

Dr.Fone هو حل كامل لأي مستخدم هاتف ذكي فيما يتعلق بإلغاء قفل الشاشة. يمكنك تجربة برامجهم لأنها تقدم خدمات أخرى مثل مدير كلمات المرور واستعادة البيانات ونقل واتساب وإصلاح النظام والمزيد.

وكذلك من تجربتي أن تحميل وتثبيت البرنامج أمرا سهلا للغاية، و في ثوان قليلة جدا أصبح البرنامج مفتوحا أمامي لأستعمله. والشيء الثاني هو أن مظهر البرنامج جيد جدا وسهل للاستخدام، وكذلك الخيارات المتعددة التي يقدمها البرنامج أمر جيد لك إن أردت الاستفادة منها. وكذلك هناك دليل واضح لك يوضح كل الخطوات اللازمة لاستخدام البرنامج. والذي أعتبره أمر جيد لك إن لم تستخدم أي برنامج مثله من قبل. وأخيرا، باستخدام برنامج Wondershare Dr.Foneلقد استطعت إلغاء قفل الشاشة للايفون الهاتف الخاص بي، وذلك بمجرد اتباع الخطوات المذكورة في البرنامج، ولم أحتج إلى التفكير حتى في استخدام برنامج آخرـ إنه فعلا برنامج ممتاز، وخاصة استخدامه لإلغاء قفل الشاشة للايفون أمر سهل.

الخاتمة:

سواء كنت قد حصلت على جهاز أيفون جديد بشاشة مقفلة أو كان لديك جهاز قديم لا يمكنك تذكر كلمة المرور الخاصة به، فسيتعين عليك إيجاد طريقة إلغاء قفل الشاشة للايفون هذه.

وإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة للقيام بذلك، فإن برنامج Dr.Fone من Wondershare يوفر لك التغطية. يمكنك أن تحمل البرنامج من هنا.

طالما أنك على ما يرام مع فقدان أي بيانات موجودة على جهازك واستعادتها مرة أخرى إلى إعدادات المصنع الافتراضية، يمكن لبرنامج Dr.Fone الاهتمام بذلك نيابةً عنك بسرعة وسهولة.

يجعل Dr.Fone من السهل فتح قفل الايفون المقفلة. ومع ذلك، لاحظ أنه سيتم مسح بياناتك في هذه العملية. لا يمكنك فتح الهاتف بدون مسح البيانات. في حين أن هذا ليس هو الأمثل، على الأقل ليس عليك أن تفقد الوصول إلى جهازك. وإذا قمت بإنشاء نسخ احتياطية على iCloud لهاتفك، فلديك بالفعل نسخة احتياطية يمكنك استخدامها لاستعادة الجهاز. لذا، تحقق من البرنامج وأخبرنا إذا كان قد ساعدك في فتح جهازك أم لا.