عائلة أورنج الأردن تحتفل بعيد ميلاد راديو أورنج الثالث عشر

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احتفلت أورنج الأردن بمرور 13 عاماً على إطلاق أورنج راديو، قناة الاتصال الداخلي التفاعلية للبث الرقمي التي تشارك الموظفين وتقدّم لهم حلقة كل خميس في بث حي ومباشر بموضوعات متنوّعة تشمل أهم التطورات والأخبار نصائح الخبراء في مجالات عدّة، فضلاً عن المسابقات والفعاليات الممتعة.وتمتاز هذه القناة الرقمية المتكاملة بأنها تعزز التواصل باتجاهين إذ تشارك مع الموظفين في كافة أنحاء المملكة وتستمع إلى ما لديهم، وتحرص على تقديم ما يهمهم في مختلف المجالات سواءً في مجال الأعمال لإبقائهم على اطلاع على كل ما هو جديد أو حتى في مجالات الصحة والحياة.ويعدّ أورنج راديو القناة الأولى للتواصل الفعال بين الإدارة والموظفين، إذ يتم استضافة الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركة بين الحين والآخر وكذلك عدد من المدراء للحديث عن كل جديد والإجابة على استفسارات الموظفين بشفافية ووضوح، فضلاً عن استضافة عدد من فرق الإدارة العليا في أورنج أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك أورنج العالمية خلال زياراتهم لأورنج الأردن، حيث يتم بث مثل هذه الحلقات لكافة موظفي مجموعة أورنج.وقد تمّ مؤخراً من خلال أورنج راديو بث حلقة خاصة باللغة العربية بعنوان (MENA وفينا) لموظفي أورنج أفريقيا والشرق الأوسط في تونس، المغرب ومصر، حيث شهدت مشاركة مميّزة وتفاعل كبيراً.وبهذه المناسبة، بثّ أورنج راديو حلقة خاصة للوقوف على أبرز المحطات في مسيرته واستذكار أهم اللحظات والمناسبات السعيدة التي شارك فيها الموظفين وعائلاتهم وكذلك التطوّر النوعي الذي طرأ على هذه القناة في تحوّلها من التواصل الصوتي إلى بث مرئي يمكن للموظفين الوصول إليه في أي مكان لمشاهدة الحلقات المباشرة والتفاعل خلالها عبر وسائل عدّة مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل القصيرة ورسائل الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأورنج راديو.وأكدت مديرة إدارة العلاقات مع الموظفين والاتصال الداخلي في أورنج الأردن، ميسون البوز، على أهمية دور أورنج راديو في الاتصال الداخلي الذي يسعى دوماً لاستباق تطلعات الموظفين وإبقائهم على اطلاع أولاً بأول، لافتة إلى أنّ نجاح أورنج راديو جاء نتيجة اهتمامه بالتواصل التفاعلي مع الموظفين في كافة أنحاء المملكة عبر حلقات مميزة وكذلك مشاركتهم أجمل اللحظات من خلال الاحتفال بالمناسبات المختلفة.من جانبه، هنّأ المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية المصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورنج الأردن، د. إبراهيم حرب، كافة الموظفين على مرور 13 عاماً على إطلاق أورنج راديو وما حققه من إنجازات خلال هذه الأعوام، مشيراً إلى ما يمثله من وسيلة تواصل داخلي هامّة على مستوى الشركة ومشاركته الموظفين وعائلاتهم في أهم المناسبات، بما في ذلك حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصه على التطوّر المستمر وتقديم الأفضل، ممّا يميّز سياسة الاتصال الداخلي وثقافة الشركة في أورنج الأردن.لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo