علامة HONOR تعلن عن إطلاق HONOR Magic6 Pro و HONOR Magic V2 من سلسلتها الرائدة في الأردن

كشفتHONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة HONOR Magic المتميزة وهماHONOR Magic6 Pro وHONOR Magic V2 في حدث استثنائي. بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة والتطورات غير العادية في قدرات التصوير الفوتوغرافي وجودة العرض والأداء وتجربة المستخدم، يضع HONOR Magic6 Pro مرة أخرى معياراً جديداً للصناعة، مما يوفر تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها تدفع المستخدمين إلى آفاق جديدة.



يعد هاتف HONOR Magic V2 أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي حتى الآن، مما يعيد تعريف معايير الصناعة مع تحسينات كبيرة عبر عامل الشكل والبطارية والشاشة وجوانب تجربة المستخدم.

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يعتبر HONOR Magic V2 شهادة على تفاني HONOR في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي حتى تتحقق لها السيادة في منافستها مع الهواتف الذكية التقليدية.



يتميز هذا الهاتف الرائد القابل للطي بتصميم أنيق وسمك نحيف وبطارية بمواصفات تقنية رائدة وشاشة تفاعلية ثورية وتجربة مستخدم غامرة. يعتبر HONOR Magic V2 شهادة على تفاني HONOR في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي حتى تتحقق لها السيادة في منافستها مع الهواتف الذكية التقليدية.



في هذا السياق تحدث السيد دينغ شينغكوان، المدير العام لعلامة HONOR Levant "يمثل إطلاق هاتفي HONOR Magic6 Pro وHONOR Magic V2 علامة بارزة في حضور HONOR في السوق الأردني. "اليوم، نقدم سلسلة HONOR Magic التي ستحدث تأثيراً كبيراً مرة أخرى في سوق الهواتف الذكية في الأردن" كما أضاف "لقد كان أداؤنا في الأردن استثنائياً في عام 2023 بحصة سوقية تبلغ 14% وقيمة حصة سوقية تتجاوز 20%، وارتفعت مبيعاتنا بنسبة مذهلة بلغت 237% مقارنة بعام 2022. علاوة على ذلك، شهدت مبيعاتنا في الربع الأول من عام 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."







اكتشف الـ Magic مع HONOR Magic6 Pro

يقدم هاتف HONOR Magic6 Pro عصر جديد في تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث دمجت علامة HONOR الذكاء الاصطناعي بسلاسة لتعزيز تجربة المستخدم والتفاعل مع الجهاز. مع ميزات مثل كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي والتي تقدم تجربة ذكية للتصوير، ميزة Magic Portal التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب رسائل المستخدمين وسلوكياتهم، وخاصية AI Privacy Call 3.0 الذي تضمن عدم تسرب الصوت وضبط الصوت بشكل تلقائي بناءً على البيئة المحيطة، يضع HONOR Magic6 Pro معيار جديد لتجربة المستخدم والتفاعل مع الجهاز.



تعمل Magic Portal على تسهيل تجارب التسوق القائمة على الصور، وتوجيه المستخدمين بسلاسة إلى المنصات المناسبة، حيث يمكنهم العثور على المنتجات المطلوبة وشرائها

إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، يقدم HONOR Magic6 Pro شاشة عرض رائدة معززة بحماية نانو كريستال من HONOR، والتي تضمن متانة استثنائية للشاشة وامتصاص الصدمات، متجاوزًا متانة الشاشة العادية بما يصل إلى 10 أضعاف. كما تتميز الشاشة بأعلى تعتيم PWM في الصناعة بتردد يبلغ 4320 هرتز، مما يدل على تفاني العلامة التجارية في تقديم الابتكارات التي تركز على راحة المستخدم وتضعه في المقام الأول.



تم تجهيز هاتف HONOR Magic6 Pro ببطارية HONOR من الجيل الثاني من السيليكون والكربون بقدرة 5600 مللي أمبير في الساعة ومع الشحن السريع السلكي من HONOR بقدرة 80 واط وشحن HONOR اللاسلكي السريع بقدرة 66 واط، يمكن للمستخدمين شحن الجهاز بنسبة 100٪ في 39 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق، مما يمكنهم من قم بتشغيل أجهزتهم بسرعة واستمتع ببث الألعاب والموسيقى والفيديو أثناء التنقل.







أنحف وأخف هاتف قابل للطي وصل

يأتي هاتف HONOR Magic V2 بوزن 231 جرامًا فقط وبسمك لا يتعدى 9.9 مم عند طيه في تصميم مبتكر يجمع بين جمال الشكل وفعالية الأداء مما يجعله الرفيق المثالي لأصحاب الأعمال كثيري التنقل.



ينفرد الهاتف أيضًا بمفصلة رائدة مصنوعة من مادة التيتانيوم المعروفة بخفة الوزن ومتانة التكوين، ومطعمة بفولاذ من ابتكار مختبرات HONOR ومعتمد بشهادة SGS والتي حصلت عليها المفصلة بعد اجتيازها اختبار الـ 400,000 طية، وهذا يعادل عمرًا افتراضيًا لا يقل عن عشر سنوات بمعدل طي 100 مرة في اليوم.



جهزت HONOR الهاتف ببطارية مزدوجة كبيرة من السيليكون-كربون بسعة 5000 مدعومة بتقنية الشحن السريع SuperCharge من HONOR بقدرة 66 واط تضمن لك القدرة على استخدام الهاتف طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة.



لم تتغافل HONOR عن تخوفات المستهلكين بشأن صحة العينين بسبب الاستخدام المطول للشاشات، فزودت الهاتف بشاشات تعمل على تخفيف إجهاد العينين وتقليل تعرضهما للضوء الأزرق من خلال ميزات متطورة تشمل التعتيم الديناميكي (Dynamic Dimming) والعرض الليلي (Circadian Night Display)، كما زودته بتقنية التعتيم عالي التردد (PWM) بتردد 3840 هرتز والتي تضمن تجربة مشاهدة مريحة حتى بعد استخدامه لفترات طويلة.



فتدعم شاشة الهاتف القابلة للطي من نوع OLED LTPO عرض ما يقارب 1.07 مليار لون، مما يضمن حيوية ودقة ألوان تحاكي الحياة الواقعية.

السعر والتوفر



يتوفر إصدار HONOR Magic6 Pro (12+512GB) للشراء باللون الأسود والأخضر Epi بسعر 849 دينار أردني. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على HONOR Pad X9 كهدية مجانية بقيمة 149 دينار أردني.



يتوفر إصدار HONOR Magic V2 (16+512GB) للشراء باللون الأسود والأرجواني بسعر 1299 دينار أردني. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على سماعات BOSE N700 مجاناً بقيمة 393 ديناراً أردنياً.





