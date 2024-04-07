عندما تلتقي السرعة بالتكنولوجيا: تعيد Infinix تعريف الشحن السريع مع Pro NOTE 40 الجديدة تمامًا

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NOTE 40 Pro والطراز الأكثر تقدمًا، NOTE 40 Pro+ 5G. من خلال وضع معيار جديد للشحن السريع، تعرض Infinix مختبر HyperSpeed الشامل الخاص بها للكشف عن هذه المنتجات الرائدة في حلبة F1 Sepang الدولية في ماليزيا، مما يشعل البهجة التي تظهر عندما تتلاقى السرعة والتكنولوجيا.يمثل NOTE 40 Pro تقدمًا كبيرًا في تقنية All-Round FastCharge 2.0 من Infinix، حيث يقدم ابتكارات مثل Multi-Speed FastCharge بقدرة 70 واط، وWireless MagCharge، وشريحة مطورة ذاتيًا تدعم أوضاع المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السلسلة بشاشة AMOLED ثلاثية الأبعاد منحنية وسريعة الاستجابة بمعدل تحديث 120 هرتز ونظام كاميرا فائق التقريب بدقة 108 ميجابكسل مع دعم ثبات OIS. قامت Infinix أيضًا بدمج تحسينات الذكاء الاصطناعي مثل إضاءة Active Halo AI والشراكة مع Sound by JBL، مما يضمن مستوى لا مثيل له من الأداء والكفاءة.“يمثل Infinix NOTE 40 Pro تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الشحن، مما أدى إلى تحول في تجربة الطاقة. بفضل شريحة Cheetah X1 الخاصة بنا المتطورة، دخلت All-Round FastCharge حقبة جديدة، حيث تقدم ميزات مثل الشحن متعدد السرعات والشحن في درجات الحرارة القصوى. لقد قدمنا أيضًا مجموعة ملحقات MagCharge المبتكرة، مما يوفر نظام شحن سلس للمستخدمين. تفتح هذه التطورات الإمكانات الكاملة لـ NOTE 40 Pro، مما يتيح للمستخدمين البقاء نشطين طوال اليوم، في أي سيناريو، وفي أي طقس، ” قال Weiqi Nie، مدير المنتج في Infinix.قدرات شحن رائدة في الصناعةيقدم هاتف NOTE 40 Pro تقنية All-Round FastCharge 2.0، المدعومة بأول شريحة Cheetah X1 ذاتية التطوير من Infinix. تدمج هذه الشريحة اكتشاف الطاقة عالية الدقة، والكشف الآمن عن الجهد الكهربائي، ودعم المشهد متعدد الاستخدامات، مما يضمن كفاءة شحن استثنائية وقدرات متنوعة. يدعم NOTE 40 Pro الشحن السريع متعدد السرعات بقدرة 70 واط، حيث يصل إلى 50% في 16 دقيقة فقط في الوضع الفائق. كما أنه يوفر وضع درجة الحرارة المنخفضة والوضع الذكي للشحن المخصص. تتميز السلسلة ببطاريات عالية الكثافة، تتحمل 1600 دورة كاملة مع الاحتفاظ بنسبة 80% من الطاقة. تمت ترقية الشحن اللاسلكي إلى Wireless Magcharge-20W، متجاوزًا فئته.تتضمن المجموعة حافظة الهاتف MagCase والشاحن المغناطيسي MagPad.تضمن تقنية Extreme-Temp شحنًا موثوقًا يصل إلى -20 درجة مئوية، وهو مثالي للبيئات الثلجية. تعمل خاصية Bypass Charging 2.0 على توفير الطاقة مباشرة إلى اللوحة الأم أثناء جلسات اللعب المكثفة أو مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة. يتيح الشحن العكسي مشاركة الطاقة مع الأجهزة الأخرى سلكيًا أو لاسلكيًا بسرعات تصل إلى 5 واط. يتيح دعم بروتوكول PD3.0 شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام شاحن الهاتف، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة شحن متعددة.تصميم عصري وأنيقسلسلة Pro مستوحاة من مناظر المدينة الخلابة ، وتتميز بشاشة منحنية مذهلة بزاوية 55 درجة معززة بزجاج Corning® Gorilla® Glass المتين للحصول على ملمس أنيق وقوي. يتميز جهازPro NOTE 40 بشاشة مسطحة ذات إطار ضيق للغاية باستخدام تصميم MDA (هوائي الجهاز المعدني) أحادي الجسم، والذي يخفي الهوائي في الإطار. توفر شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز دقة 1080 بكسل وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية محسنة في جميع ظروف الإضاءة. توفر شهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق ومعدل تعتيم PWM العالي الذي يبلغ 2160 هرتز تجربة خالية من الوميض، مما يعزز الراحة البصرية.تعد ميزة "Active Halo" الجديدة من Infinix ميزة أخرى مميزة، حيث تدمج الذكاء الاصطناعي والتصميم المبهر. فهو يضفي الحيوية على NOTE 40 Pro من خلال اشارة ضوئية نابضة بالحياة بجانب كاميرا الهاتف من الخلف. تتغير شاشة الضوء بناءً على الأشعارات المختلفة مثل تلقي المكالمات والإشعارات أو تشغيل الألعاب أو الموسيقى أو شحن الجهاز أو استخدام المساعد الصوتي Folax.الألعاب الهاتف على مستوى أعلىتقدم NOTE 40 Pro مجموعة شرائح وHelio G99 Ultimate، باستخدام عمليات 6 نانومتر المتطورة لكفاءة الطاقة والأداء العالي. تم تعزيز هذه الشرائح من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام XOS 14، بما في ذلك Folax وAsk AI ومصمم الخلفيات AI، مما يعزز الإبداع والإنتاجية.بالنسبة للاعبين المتنقلين، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة التي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت على تحسين المهام المتعددة، بينما يعمل نظام تبريد الحجرة المفرغة على تقليل درجات الحرارة بما يصل إلى 7 درجات مئوية. يعمل نظام التحكم في معدل فريمات XBOOST على تحسين الأداء لألعاب MOBA وFPS الشهيرة، مما يوفر تجربة ألعاب متميزة بأعلى معدلات الفريمات. بالإضافة إلى ذلك، تتميز NOTE 40 Pro بمكبرات صوت استيريو مزدوجة تم ضبطها بدقة بواسطة مهندسي JBL للحصول على جودة صوت غامرة، مما يعزز تجربة الألعاب.انقل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى آفاق جديدةتوفر NOTE 40 Pro وظائف كاميرا محسنة للمصورين المتنقلين ومنشئي محتوى التواصل الاجتماعي. ويتميز بتقنية التكبير/التصغير المتقدمة داخل المستشعر، وذلك باستخدام الكاميرا الرئيسية الرائعة بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط لحظات بعيدة مع تقريب/تصغير فائق بدون فقدان أي شيء بالصورة 3x، والحفاظ على وضوح الصورة وتفاصيلها. تتضمن سلسلة Pro تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مما يقلل من اهتزاز الكاميرا للحصول على لقطات أكثر وضوحًا واستقرارًا.يمكن للمستخدمين التسجيل في الوقت نفسه من الكاميرتين الأمامية والخلفية بدقة 32 ميجابكسل، والتقاط الأحداث أو المقابلات من وجهات نظر مختلفة باستخدام وضع الفيديو المزدوج. يمكنهم أيضًا الاستفادة من ميزات التعديل مثل Vlog Clipper لإنشاء محتوى مدونة فيديو جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي. تعد NOTE 40 Pro هواتف قيّمة لعشاق الإبداع الذين يتطلعون إلى تحسين قدراتهم في التصوير الفوتوغرافي وسرد القصص على الهاتفالأسعار والتوفر بالأسواقسيكون جهاز NOTE 40 Pro متاحًا بدءًا من يوم الأحد 7 أبريل باللونين Vintage Green وTitan Gold.تتعاون Infinix وDesign Works، إحدى شركات مجموعة BMW، في إصدار خاص للسباقات، سيكون متاحًا بحلول منتصف العام.تبدأ الأسعار من 189 ديناراً أردني لـ NOTE 40 Pro (8+256GB)، و 219ديناراً أردني لـ NOTE 40 Pro (12+256GB) المتميز. ستختلف الأسعار والتوفر لسلسلة NOTE 40 حسب المنطقة.تم تثبيت Infinix XOS 14 على كل السلسلة، مع دعم سلسلة Pro لمدة عامين من ترقيات نظام التشغيل Android وكفالة على الشاشة لمدة 100 يوم.بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Infinix العديد من منتجات IOT المتطورة ، بما في ذلك الشاحن السريع GaN 68W، والشحن اللاسلكي MagPad، وMagPower، وملحقات MagCase وسماعات الأذن XBuds 3 WE، والساعة الذكية XWatch 3 WE. توفر هذه المنتجات تقنية FastCharge الشاملة لتلبية احتياجات المستخدمين. مع إطلاق NOTE 40 Pro، قدمت Infinix مجموعة من منتجات السلسلة البيئية، مما يتيح للأشخاص الاستمتاع بحياة نابضة بالحياة في أي وقت وفي أي مكان.*يختلف توفر ميزة Active Halo باختلاف الأجهزة والألوان، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للحصول على معلومات محددة.*قد يختلف توفر ترقيات نظام Android عبر الأجهزة والمناطق بسبب القيود التنظيمية المتنوعة.