فاين للحلول المتكاملة تكشف عن آخر مستجداتها وخططها المستقبلية

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وقد ترأس اللقاء المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي، معاذ الرواشدة، حيث تحدث عن أبرز الإنجازات التي استطاعت فاين للحلول المتكاملة تحقيقها خلال العام الماضي، والتي جاءت كمؤشر قوي على فعالية خططها والكفاءة في تنفيذها.وسلط الرواشدة خلال حديثه، الضوء على النمو الذي تشهده أعمال فاين للحلول المتكاملة والتوسع في خدمة قائمة متزايدة من المنشآت الترفييهة، ومنشآت الضيافة والفندق ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والشركات والمراكز التجارية وغيرها باختلاف أحجامها، وبين الرواشدة بأن فاين للحلول المتكاملة تخدم اليوم نحو 3000 زبوناً في السوق الأردنية، حيث تقدم باقة من منتجات وحلول صحية عالية الجودة تشمل على الورق الصحي المعقم ومواد التنظيف والتعقيم والمفارش الطبية وحفاضات كبار السن والأطفال، إلى جانب خدمات الصحة والسلامة، والتي تسهم جميعها بتوفير بيئات صحية وآمنة قادرة على تلبية متطلبات وتطلعات الزبائن.وقد نجحت فاين للحلول المتكاملة منذ تأسيسها في عام 2007 في الحصول على العديد من الشهادات المعتمدة بالإضافة إلى تعاونها مع أبرز المؤسسات العالمية في مجال الصحة والنظافة، حيث يأتي على رأسها الجمعية الطبية العالمية (MWA)، وهي جهة دولية مرموقة تعنى بنشر أفضل الممارسات والبرامج والبحث والتدريب والخدمات في مجال الصحة. وتلتزم فاين للحلول المتكاملة بالمساهمة الفاعلة في مساعدة زبائنها على رفع المعايير والممارسات المتعلقة بالنظافة والتعقيم والصحة العامة والسلامة لديهم إلى مستويات أعلى من خلال الحصول على اعتماد الجمعية الطبية العالمية.وأوضح الرواشدة بأن أبرز ما تقدمه فاين للحلول المتكاملة في هذا المجال يتمثل في برنامج الرعاية الصحية الموجه للمنشآت الطبية، وبرنامج "فاين داين Fine Dine" الموجه للمطاعم والمقاهي. ويقوم كل من البرنامجين على إجراء تقييم شامل لمرافق لمنشآت المنضمة لهما على يد فريق من خبراء الصحة، وتقديم التوصيات وتزويدها بما يلزمها من الحلول والمنتجات عالية الجودة من علامة "فاين"، ومنتجات إيكولاب الأمريكية للتعقيم، والتي تعد الوحيدة المعتمدة من وكالة الحماية البيئية الأمريكية والهيئة الألمانية كمنتجات آمنة للاستخدام في عمليات التعقيم.وأوضح الرواشدة بأن فاين للحلول المتكاملة تعمل في العديد من الدول إلى جانب الأردن، بما فيها مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، كما أنها تنوي التوسع عالمياً.