الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فرض غرامة 100 ألف دولار يوميا على "ميتا"

ZZI5KCD6HJII7D26AAVYGD3BDE
ميتا
أعلنت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج (داتايلسينت)، الاثنين، أنها ستغرم شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، مليون كرونة (100 ألف دولار) يوميا بسبب انتهاكات الخصوصية، ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد يكون لها تداعيات أوروبية أوسع، وفق رويترز.اضافة اعلان

وقالت الجهة إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر ما لم تتخذ "ميتا" إجراء.

وأضافت أن الشركة لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال توبياس غودين، رئيس القسم الدولي لهيئة "داتايلسينت" لرويترز: "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

ومن جانبها، أكدت الشركة أنها ستراجع قرار "داتايلسينت" وأنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها.

pro-DoDD7hZW (1)

بنك الإسكان يجدد رعايته لمهرجان جرش للثقافة والفنون 12 تموز 2023

سي أف أي

سي أف أي الأردن وجامعة اليرموك تتعاونان لإنشاء مختبرLab” “CFI 12 تموز 2023

pro-Ei03Ocm9

بنك صفوة الإسلامي يعلن عن رائدات الأعمال الفائزات بالدعم بالشراكة مع منصة مكاني 11 تموز 2023

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعي

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية بدعم من الاتحاد الأوروبي 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من الحفل

البنك الأردني الكويتي أحد الرعاة الرسميين لحفل المايسترو ريكاردو موتي في مدرج جرش

منذ6 ساعة
MicrosoftTeams-image (63) (1)

مذكرة تفاهم بين أجيال السلام والهيئة الملكية للأفلام لدعم الشباب في صناعة الأفلام

منذ7 ساعة
بنك-الاتحاد-أرشيفية-79fxeccmwvpx35q1dhmwlu8v1j3f8uluxcdexwb8198

لقاء مع السيد دانيال الشرايحة رئيس الموارد البشرية و تطوير خبرة العملاء في بنك الاتحاد حول حصولهم على الشهادة الدولية "أفضل أماكن العمل"

16 تموز 2023
istockphoto-160330001-612x612

تسوقي أفضل ماركات الأحذية المعروفة بأقل التكاليف

15 تموز 2023
بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في جرش – دوار القيروان

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في جرش – دوار القيروان

15 تموز 2023
358581451_712530067345625_2463964166728754478_n

يوم طبي مجاني في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية -(صور)

13 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 