فرض غرامة 100 ألف دولار يوميا على "ميتا"

اضافة اعلان

وقالت الجهة إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر ما لم تتخذ "ميتا" إجراء.وأضافت أن الشركة لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.وقال توبياس غودين، رئيس القسم الدولي لهيئة "داتايلسينت" لرويترز: "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".ومن جانبها، أكدت الشركة أنها ستراجع قرار "داتايلسينت" وأنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها.