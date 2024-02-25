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فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت "كأس التخيل" ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

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فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت

تأهل فريقان من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا لمسابقة شركة مايكروسوفت "كأس التخيل" على مستوى العالم، وكان الفريقان قد تأهلا للمسابقة بعد فوزهما وحصول كل منهما على جائزة مقدارها ٣٥٠٠ دولار مقدمة من شركة مايكروسوفت كخدمات على الخدمات السحابية الخاصة بها.اضافة اعلان
وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي بالفرق المتأهلة، وثمّن جهود المشرف على المشروعين الدكتور عبد الكريم البنا من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في الكلية.
وقدم الفريقان فكرتين منبثقتين من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي لعلاج مرض الباركنسون وفكرة قارئ الأفكار الذكي لمرضى الشلل الرباعي.
وقام فريق QuadrA المكون من مالك عواد، جنى النجار، البراء الخلايلة، وخليل الأستاذ، بالعمل على فكرة Parkinson's glove وهو قفاز يعمل على تحفيز الدماغ بهدف علاج مرض الباركنسون من نمط تحفيزي خاص.
وقام أيضا فريق Mind المكون من محمد مثنى، نجوان الشيخ علي، سارة البوز، وليث حمدان، بتقديم فكرة جهاز Neuro-Sync الذي يساعد الأفراد المصابين بالشلل الرباعي على التحكم في البيئة المحيطة حولهم عن طريق موجات الدماغ.
وبدوره قال الدكتور عبد الرؤوف شتيوي رئيس قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي: هذا إنجاز رائع يعزز مكانة الكلية، ويسلط الضوء على الابتكارات الرائدة في مجال التكنولوجيا والطب. ونتمنى للفريقين المزيد من النجاح والتقدم في المراحل القادمة من المسابقة وفي مجالاتهم المستقبلية.
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