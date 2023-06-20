الأربعاء 21 حزيران 2023
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فريق تويوتا جازو للسباقات يعزز صدارته في منافسات بطولة العالم للراليات باعتلائه منصة التتويج في رالي إيطاليا سردينيا

فريق تويوتا
فريق تويوتا
عمّان، حزيران 2023: اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخرًا منصة التتويج في رالي إيطاليا سردينيا 2023، الذي يُقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وجاء هذا الفوز ليعزز من صدارة الفريق في منافسات البطولة بفارق 25 نقطة؛ وذلك بعد الأداء الثابت الذي قدمه كلٌ من السائق كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونن على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم 69 على الطرقات الضيقة وفي ظل الظروف الجوية الصعبة. اضافة اعلان
واجه روفانبيرا في بداية الرالي طرقًا صعبةً مفروشة بالحصى، وقدَّم أداءً استثنائيًا بالرغم من الظروف المناخية القاسية وغير المتوقعة، وتمكن من الفوز بمرحلة مونتي ليرنو التي يبلغ طولها 50 كيلو مترًا. وحافظ روفانبيرا على المركز الثالث طيلة مراحل السباق بالرغم من استمرار تساقط الأمطار والإمداد المحدود للإطارات الملساء التي عادة ما تستخدم في الراليات التي تقام في المناطق الحارة والصعبة. وفي مرحلة "باور" الأخيرة، التي شهدت أمطارًا غزيرةً أيضًا، أظهر روفانبيرا أسلوبه التنافسي القوي في القيادة وحقق أسرع زمن بفارق 4.7 ثانية؛ ليحصل على خمس نقاط إضافية ويعزز صدارة الفريق في منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.
وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "أود أن أعرب عن تقديري للجهد الكبير الذي قدمه فريق تويوتا جازو للسباقات. وأتوجه بشكر خاص لكالي وجاري ماتي اللذين سافرا كثيرًا بين أوروبا واليابان خلال فترة قصيرة، كما أنني ممتن للفريق لاعتلائه منصة التتويج مرة أخرى رغم هذا الجدول الزمني المزدحم. سيُقام رالي سفاري كينيا في الثلث الأخير من شهر حزيران الجاري، ومن المتوقع أن يكون سباقًا صعبًا مثل رالي سردينيا. ومع ذلك، أنا متأكد من أن فريقنا وطاقمنا سيُذهِلون الجميع في أفريقيا مجددًا في هذا الموسم".
كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.
سُتقام الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات 2023 مع انطلاق رالي سفاري كينيا الأسطوري في الفترة من 22 إلى 25 حزيران. 
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