الأربعاء 20 آذار 2024
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فلاورد تطلق مبادرة "يوم راحة الأم" احتفالاً بيومها

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فلاورد تطلق مبادرة "يوم راحة الأم" احتفالاً بيومها

 

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احتفالاً بيوم الأم، تعلن فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق مبادرتها المميزة "يوم راحة الأم" التي تهدف إلى تشجيع الناس منح الأمهات استراحة مستحقة من مسؤولياتهن اليومية وأخد يوم راحة لأنفسهن للاسترخاء.

 

وتعاونت فلاورد مع عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في هذه المبادرة المؤثرة، حيث سيخصصون يوماً مميزاً للاحتفال بأمهاتهم. وقد يشمل ذلك تحمل مسؤوليات أمهاتهم المنزلية ليوم كامل بدلاً عنهن، أو أخذهن في رحلة تسوق واسترخاء، أو الاستمتاع في رحلة خلال نهاية الأسبوع معاً. وسيتم توثيق هذه التجربة بأكملها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #يوم_راحة_للأم لعرض ردود أفعال الأمهات وتشجيع متابعيهم للاحتفال بأمهاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت فلاورد هدايا مميزة لكي يقدموها لأمهاتهم لجعل اليوم أكثر تميزاً للجميع.

 

وتُعد هذه المبادرة جزء من حملة فلاورد الإعلانية "هدايا تعجب الكل"، وتتماشى مع هدف فلاورد لخلق لحظات لا تُنسى، وإسعاد الناس بمفاجآت سارة، وتعزيز الروابط الاجتماعية لدى عملائها.

 

ولا تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية العناية بالذات للأمهات فحسب، بل تُظهر أيضاً سهولة اختيار الهدايا المتنوعة عبر تطبيق فلاورد. حيث يمكن للعملاء اختيار من بين مجموعة واسعة من الورود والشوكولاتة والمجوهرات وغيرها من الهدايا لمفاجأة أمهاتهم في هذا اليوم الخاص.

 

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.     

  

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