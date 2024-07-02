 
الثلاثاء 02 تموز 2024
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فلاورد تعزز ريادتها بإطلاق ميزات مبتكرة

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فلاورد
كجزء من جهودها لتقديم خدمات متميزة لعملائها، تعلن فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق ميزات جديدة لتحديث خدمة إرسال الرسائل لديها، والتي تهدف إلى توفير تجربة إهداء أكثر تخصيصاً ولا تُنسى لكل من المرسلين والمستلمين.اضافة اعلان

بطاقات رسائل مخصصة لكل مناسبة
وسعت فلاورد مجموعة بطاقات الرسائل لديها، مما يسمح للمستخدمين باختيار البطاقات المناسبة لهديتهم. هذه البطاقات مزودة بميزة التعرف التلقائي على المناسبة المرتبطة بالمنتج وتقوم باقتراح البطاقات المثالية لها. ومع ذلك، يظل لدى المستخدمين الحرية الكاملة لاختيار البطاقة التي يفضلونها، مما يضيف لمسة شخصية وفريدة للهدية.

ميزة التوقيع وكتابة الرسالة بخط اليد
لإضافة لمسة شخصية لكل طلب، تتيح فلاورد الآن للمستخدمين إمكانية توقيع بطاقات الرسائل بأيديهم. ولأولئك الذين قد لا يتمكنون من التوقيع بأنفسهم، يتوفر خيار استخدام خط اليد المكتوب، مما يسهل على الجميع إضافة رسالة فريدة بخط اليد ويجعل من هديتهم ذكرى لا تُنسى.

كتابة الرسائل بواسطة الذكاء الاصطناعي
تقدم فلاورد ميزة جديدة من خلال استخدام أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وGPT لكتابة الرسائل. هذه الميزة تسهل على المستخدمين الذين يجدون صعوبة في كتابة الرسائل الخاصة ببطاقات التهنئة، وبفضل الذكاء الاصطناعي، قامت فلاورد بجمع مجموعة متنوعة من الرسائل الجاهزة التي تناسب جميع المناسبات والأشخاص. وتقدم الشركة هذه الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن أن يجد المستخدمين الرسالة المثالية التي تعبر عن مشاعرهم وتكمل هديتهم.

مشاركة المشاعر من خلال صورة أو فيديو أو رابط يوتيوب
في البداية، كانت قد قدمت فلاورد إمكانية إرفاق روابط يوتيوب مع بطاقة الرسالة لمساعدة المستخدمين في التعبير عن مشاعرهم. لاحقاً، أضافت ميزة أكثر تخصيصاً تتيح للمستخدمين تسجيل رسائل فيديو. ومع التحديث الأخير، أصبح بإمكان المستخدمين التعبير عن مشاعرهم بشكل أكبر من خلال الصور، مما يضيف لمسة بصرية شخصية مميزة لهديتهم ويجعل التعبير عن المشاعر أكثر تنوعاً.

لطالما كانت فلاورد في طليعة الابتكار في منتجاتها وميزاتها. في الفترة الأخيرة، ركزت الشركة على تحسين عملياتها، ولكنها عادت الآن إلى مسارها الابتكاري من خلال هذه الميزات. تعد فلاورد بالاستمرار في تطوير منتجات وميزات جديدة تجعل عملية إرسال الهدايا سهلة وسلسة، مما يتيح للعملاء التعبير عن مشاعرهم بسهولة. من خلال تخصيص كل خطوة من لحظة تقديم الطلب حتى وصوله إلى المستلم، تضمن فلاورد تجربة إهداء مميزة ولا تُنسى.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن نعمل باستمرار على تحسين تجربة إهداء الهدايا لعملائنا من خلال تطوير وإضافة ميزات جديدة تمكنهم من التعبير عن مشاعرهم بطريقة شخصية أكثر. هذه الميزات الجديدة تمثل التزامنا المتجدد بالابتكار، ونحن حريصون على توفير المزيد من التجارب الشخصية والمريحة لعملائنا."

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.       
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