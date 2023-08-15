الثلاثاء 15 آب 2023
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فلاورد تفتتح متجرها الرسمي الأول في عمّان

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 متجر فلاورد الرسمي في منطقة الصويفية
بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق عملياتها في المملكة الهاشمية الأردنية، أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن افتتاح أول متجر رسمي لها في الصويفية يوم 8 من أغسطس.  اضافة اعلان

وتهدف فلاورد من خلال افتتاح هذا المتجر لتوفير بيئة ملفتة حيث سيكون بإمكان الزوار عيش تجربة تسوق مجموعة واسعة من باقات الورود المعروضة بالإضافة الى تشكيلة متنوعة من الهدايا مما يتضمنها الشوكولاتة الفاخرة، والهدايا المخصصة وقوالب الكيك. وبإمكان العملاء زيارة متجر فلاورد الجديد في صويفية فيلج والتي تعد موقع استراتيجي بمثابتها إحدى أشهر الوجهات للمتسوقين في المنطقة ولتواجدها في قلب العاصمة عمّان.  

وبالإضافة الى ذلك، سيكون بإمكان الزوار تلقي المساعدة من موظفين فلاورد المتخصصين حيث سيقومون بإرشادهم لاختيار الهدايا المثالية لجميع المناسبات.  
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن نؤمن ونقدر أهمية التفاعل مع المنتج ورؤيته شخصياً قبل شرائه، ولذلك قمنا بافتتاح هذا المتجر ونطمح لتقديم تجربة تسوق ممتعة لجميع عملائنا. ويعد هذا الافتتاح جزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية جميع احتياجات عملائنا بكل الوسائل الممكنة."  

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.  
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