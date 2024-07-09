 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلاورد تفوز بجائزة الأسد الفضي المرموقة في مهرجان كان ليونز للإبداع

Cannes-Lions-24-shortlists-board
فلاورد
حققت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إنجازاً رائعاً بفوزها بجائزة الأسد الفضي المرموقة عن فئة الأفلام في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، وذلك عن فيلمها الإعلاني المبتكر "رئيس العصابة"، والذي يُعتبر جزءاً من حملتها التسويقية "هدايا تعجب الكل".اضافة اعلان

يُعد مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع أكبر تجمع عالمي لأكثر من 15,000 من المتخصصين المبدعين في مجالات الاتصال والإعلان والتسويق. يُقام هذا المهرجان سنوياً في مدينة كان الفرنسية، ويُعتبر أرفع جائزة في صناعة التسويق والإعلان.

يعكس هذا الفوز الإبداع الاستثنائي وتأثير حملة "هدايا تعجب الكل" التي أطلقت فلاورد من خلالها هويتها التجارية الجديدة في أوائل عام 2024. هدفت الحملة إلى تعزيز الوعي بهوية فلاورد الجديدة، وخيارات الهدايا الموسعة، وطرق التخصيص الفريدة في جميع البلدان التي تعمل بها.

اتخذت الحملة نهجاً فريداً يلبي احتياجات جمهور فلاورد المتنوع. إذ استكشفت الحملة بحس فكاهي فكرة أن الهدية المدروسة من فلاورد يمكنها أن ترضي الجميع. وأُطلقت الحملة على شكل سلسلة من الأفلام المصورة سينمائياً والتي أعادت تصوّر مشاهد كلاسيكية مستوحاة من أفلام عالمية مختلفة. في هذه المشاهد، يلين قلب الأشرار بسبب وصول هدية غير متوقعة من فلاورد، مما يسلط الضوء على القوة العالمية للإهداء من القلب.

وبهذا المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء للغاية بهذا التكريم في مهرجان كان ليونز. في فلاورد، نؤمن بالقوة الهائلة للإهداء وما تضيفه على العلاقات بين الناس. وتجسد هذه الحملة التزامنا بالابتكار، وتجاوز الحدود الإبداعية، وتذكير الناس بالآثار الدائمة التي يمكن أن تتركها الهدية المختارة بعناية، بغض النظر عن المتلقي. أنا أيضاً فخور جداً بفريق التسويق والإبداع لدينا على عملهم الاستثنائي وتفانيهم."

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.       
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-07-10 at 1.47.27 PM

هيئة الاعتماد الأمريكية تمنح جامعة البترا أطول مدة اعتماد لبرامج كلية الصيدلة والعلوم الطبية

منذ12 ساعة
المكان الانسب للاستجمام

فندق البحر الميت العلاجي نقطة جذب قوية للسياح من مختلف أنحاء العالم

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2024-07-10 at 9.12.35 AM

"ميجا لاب جورجيا" الشريك الاستراتيجي لـ"مختبر بيولاب الطبي" يحصل على اعتماد JCI كأول مختبر طبي في جورجيا

منذ16 ساعة
WhatsApp Image 2024-07-09 at 4.43.47 PM

القدس للتأمين تباشر أعمالها من مقرها الجديد في العاصمة عمّان

منذ16 ساعة
فندق الرويال

إفتتاح مميز للسبورت لاونج الخارجي في فندق الرويال عمان

08 تموز 2024
سيارات

مجموعة بسطامي وصاحب: نيسان تسجل نموًا قويًا لمبيعاتها في الشرق الأوسط خلال العام المالي 2023

03 تموز 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 