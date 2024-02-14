الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فهد فتحي من جامعة البترا يحقق برونزية كأس العرب في التايكواندو في الإمارات

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جامعة البترا يحقق برونزية كأس العرب في التايكواندو
حقق لاعب جامعة البترا للتايكواندو فهد فتحي برونزية في الوزن ما تحت 68 كغم في منافسات بطولة "كأس العرب الرابعة للتايكواندو" وبطولة "الفجيرة الدولية للتايكواندو 2024" اللتين نظمتهما دولة الإمارات العربية المتحدة. اضافة اعلان
وكرم عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذُ الدكتور إياد الملاح اللاعبَ فهد فتحي في عمادة شؤون الطلبة بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ونائب عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور محيي الدين قطب، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور محمد الشناق، ورئيس قسم النشاط الرياضي الكابتن محمد العزام، ومدرب المنتخبات الأردنية في لعبة التايكواندو الكابتن رائد كنعان.
وقال الملاح إن جامعة البترا تفتخر بالإنجاز الكبير للاعب فهد فتحي، وتحرص على دعم الرياضة والرياضيين، وتسهيل مهمتهم في جميع المحافل الرياضية، مضيفًا أن قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة يقوم بتوفير جميع الإمكانات لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
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