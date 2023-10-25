قيمته السوقية تريليون دولار.. سوق السفر العربي 2024 يستكشف النطاق الكامل لقطاعي السياحة و السفر

دبي - سوف يستكشف الحضور من جميع أنحاء العالم الفرص التي تغطي النطاق الكامل من قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك الترفيه والأعمال والرفاهية والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من خلال النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، التي سيتم انعقادها في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 6 إلى يوم الخميس 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق السفر والسياحة العالمي إلى 854.7 مليار دولار أمريكي هذا العام، وفقًا لبحث أجرته شركة ستاتيستا، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.42% خلال عامي 2023-2027، ليتجاوز حاجز الــ تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقدرت شركة Allied Market Research سوق سفر الأعمال العالمي بمبلغ 689.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وتوقعت أن ينمو هذا القطاع إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، وفي الوقت نفسه، فإن سوق السفر الفاخر العالمي في طريقه لتجاوز 440 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العقد، ووفقًا للبحث أيضاً فإن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يواصل تقديم مساهمات قيمة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث قدر التقرير السنوي الأخير لتقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي أن إجمالي الناتج الاقتصادي للمكان عبر 63 حدثًا واسع النطاق قد تجاوز حاجز 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

سيستكشف الحاضرون تماشياً مع شعار سوق السفر العربي 2024 وهو "تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، كيفية قيام قطاعات الترفيه والأعمال والرفاهية والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بقيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر الوجهات والضيافة والطيران، مما يخلق فرصًا جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

"يمثل المصطافون محور اهتمام بالغ الأهمية لمجتمع السفر في الشرق الأوسط، حيث تساهم رحلات الأعمال والرفاهية والسفريات والحوافز وقطاع المؤتمرات والمعارض بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما تتوقع شركة ستاتيستا للأبحاث أن يصل حجم السوق العالمية إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027".

وأضافت كورتيس قائلة: "ليس من المستغرب أن يخلق قطاع السفر والسياحة فرصًا مثالية غير مسبوقة لرواد الأعمال والمستثمرين، حيث سيعرض الآلاف منهم ابتكاراتهم ويتبادلون الأفكار ويبرمون شراكات واتفاقيات جديدة من خلال معرض سوق السفر العربي 2024".



هذا ويتجه قطاع السفر والسياحة للمساهمة بمبلغ 49.18 مليار دولار أمريكي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وحده في عام 2023، ووفقًا للأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 64.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، وهو ما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مع استمرار نمو وازدهار صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تخلق فرص عمل ودخلًا جديدًا لملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، تشير تقديرات حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى أن سوق السفر والسياحة في البلاد سيدعم خلق 770 ألف وظيفة بحلول عام 2027، وفي الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يدر هذا القطاع إيرادات متزايدة باستمرار للاقتصادات الإقليمية، حيث ينفق المسافرون الخليجيون ما يقرب من 6.5 أضعاف ما ينفقه السياح من مناطق وبلدان أخرى من العالم، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وستشكل التنمية المستدامة محورًا رئيسيًا آخر في معرض سوق السفر العربي 2024، حيث يعتمد المعرض على التزامات صافي الانبعاثات الصفرية التي تم تحديدها خلال نسخته الثلاثين، وستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شريك الوجهة لسوق السفر العربي، جهودها المستمرة لحماية البيئة وتأمين مستقبل أكثر خضرة واستدامة للإمارة، كما ستوفر المبادرات الرائدة مثل سياحة دبي المستدامة، ودبي تبادر للاستدامة، وأداة حاسبة انبعاثات الكربون إلى جانب استضافة دبي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام، منصة مثالية للحاضرين في سوق السفر العربي الذين يتطلعون إلى تحديد الفرص المتعلقة بالسياحة المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط على نطاق أوسع .

وقد شكلت دول مجلس التعاون الخليجي خمسًا من أفضل 10 وجهات عالمية بفضل النهج الصديق للأعمال في المنطقة، والرواتب المعفاة من الضرائب والتعديلات المستمرة لتأشيرات الدخول، حيث يجد المغتربون أنه من الأسهل الاستقرار، وفقًا لتقرير صادر عن انترنيشينز ، وقد كشف تقرير صادر عن شركة ماجنيت في الربع الأول من عام 2023، بأن المملكة العربية السعودية قادت المنطقة في استثمار رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة، بينما تصدرت الإمارات القائمة من حيث عدد عمليات التخارج، ونتيجة لذلك فستوفر النسخة القادمة من سوق السفر العربي منصة مثالية للمتحدثين وأعضاء اللجنة والجمهور والزوار لاستكشاف الفرص المتاحة لرواد الأعمال والمستثمرين العاملين في مجال السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

يتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.