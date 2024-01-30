كابيتال بنك يطلق حزم خدمات مبتكرة لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

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في خطوة تهدف إلى توفير الحلول المريحة والفعّالة، أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حزم خدمات جديدة مخصصة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، وهي عبارة عن مجموعة حزم متنوعة تشمل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال.ومع إطلاق هذا الحل المبتكر، يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة شراء بضائعهم وسداد كافة الالتزامات المترتبة عليهم من خلال اختيارهم احدى الحزم المدفوعة مسبقا للاستفادة من الحوالات المحلية والدولية وبعض الخدمات البنكية وبأسعار تنافسية، ودون عبء العمولات الإضافية.وأتاح كابيتال بنك لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اختيار الحزمة الشهرية التي تلائم احتياجات شركاتهم والتي تتوزع ما بين الحزمة القيّمة مقابل 15 دينار شهرياً، والحزمة الحكيمة مقابل 25 دينار شهرياً، والحزمة الديناميكية مقابل 35 دينار شهرياً.وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية في مجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي:" تعكس هذه المبادرة التزامنا بدعم رواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد تم تصميم هذه الحزم المبتكرة لتزويد أصحاب هذه الشركات بالخدمات البنكية التي يحتاجونها للنمو في سوق تتسم بتنافسيتها العالية."وأكد الكردي أن إطلاق هذه الحزم هي جزء من منظومة متكاملة يعمل عليها فريق كابيتال بنك لتقديم حلول مالية مبتكرة تمكّن الشركات من الازدهار والتطور، ومن خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بأسعار تنافسية، يلتزم البنك بتبسيط إدارة الشؤون المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نجاحها المستقبلي".