"كابيتال بنك" يفوز بجائزة أفضل قرض تجمع بنكي لمؤسسة مالية بالشرق الأوسط

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حصل كابيتال بنك مؤخراً على جائزة أفضل قرض تجمع بنك لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط من "إيميا فايننس" EMEA Finance العالمية للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط.وجمع حفل توزيع الجوائز بنسخته الخامسة عشر والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن الشركات والبنوك والخبراء الماليين المسؤولين عن أفضل صفقات أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.وجاء هذا التكريم العالمي، تقديراً لجهود كابيتال بنك في إتمام صفقة تسهيلات مصرفية (قرض تجمع بنكي) بقيمة 115 مليون دولار أميركي، حيث لاقت هذه الصفقة -والتي تعد الأولى من نوعها لكابيتال بنك- نجاحاً كبيراً مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب قيمتها المستهدفة، وقد ساعدت مشاركة 12 بنكا من جميع أنحاء المنطقة وعبر قارتين في تعزيز مكانة كابيتال بنك على المستوى الإقليمي.وفي تعليقه على هذه الجائزة، أعرب مدير إدارة المؤسسات المالية لمجموعة كابيتال بنك، جمال القضاة عن اعتزاز البنك بالحصول على هذا التقدير الدولي الذي يسلط الضوء على المزيد من الجوانب المضيئة والمتميزة في عمل البنك، مشيراً إلى أن جائزة EMEA Finance جاءت تقديرا للجهود الحثيثة التي قام بها فريق كابيتال بنك لإتمام وإنجاح صفقة التسهيلات المصرفية بقيمة 115 مليون دولار بالتعاون مع مجموعة متنوعة من البنوك الدولية والإقليمية، وذلك لاستخدامها في تلبية متطلبات البنك لتمويل المشروعات التنموية ذات الأهمية الاقتصادية.وتوجه القضاة، بالشكر الجزيل لفريق مجلة EMEA Finance على هذه الجائزة التي عكست ثقة الشركاء في كابيتال بنك وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني على وجه الخصوص، والسوق الأردني عموماً.بدوره أوضح رئيس إدارة الخزينة والاستثمار للمجموعة في كابيتال بنك؛ رامي الخفش أن حصول كابيتال بنك على هذه الجائزة تعد بمثابة شهادة استحقاق لثقة عملائه من الأفراد والشركات الذين هم في صدارة أولوياته واهتماماته، مشيرا إلى سعي البنك الدائم والمستمر لتقديم آخر وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة التي ترتقي بالقطاع المصرفي الأردني من جهة، وتعكس أيضاً التزام البنك بالتنمية المستدامة والشاملة في المملكة.من جانبه، قال ناشر مجلة EMEA Finance كريستوفر مور: " حققت صفقة التسهيلات المشتركة التي قدمها كابيتال بنك لأول مرة بقيمة 115 مليون دولار أميركي نجاحاً كبيراً، مبيناً أن كابيتال بنك أظهر من خلال هذه الصفقة قوة شراكاته في المنطقة، كما أن قائمة الشركاء الماليين الداعمين كبيرة وتحدد ما يحتمل أن يكون مصدرا ثابتاً وموثوقاً لفرص التمويل المستقبلية"، مقدماً التهنئة لفريق كابيتال بنك على هذا "الإنجاز الهام الذي سيسمح للبنك بالتوسع وتنمية أعماله على النحو الذي يراهمناسباً.