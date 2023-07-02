الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"كابيتال بنك" يفوز بجائزة أفضل قرض تجمع بنكي لمؤسسة مالية بالشرق الأوسط

كابيتال بنك
كابيتال بنك
حصل كابيتال بنك مؤخراً على جائزة أفضل قرض تجمع بنك لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط من "إيميا فايننس" EMEA Finance العالمية للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وجمع حفل توزيع الجوائز بنسخته الخامسة عشر والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن الشركات والبنوك والخبراء الماليين المسؤولين عن أفضل صفقات أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء هذا التكريم العالمي، تقديراً لجهود كابيتال بنك في إتمام صفقة تسهيلات مصرفية (قرض تجمع بنكي) بقيمة 115 مليون دولار أميركي، حيث لاقت هذه الصفقة -والتي تعد الأولى من نوعها لكابيتال بنك- نجاحاً كبيراً مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب قيمتها المستهدفة، وقد ساعدت مشاركة 12 بنكا من جميع أنحاء المنطقة وعبر قارتين في تعزيز مكانة كابيتال بنك على المستوى الإقليمي.
وفي تعليقه على هذه الجائزة، أعرب مدير إدارة المؤسسات المالية لمجموعة كابيتال بنك، جمال القضاة عن اعتزاز البنك بالحصول على هذا التقدير الدولي الذي يسلط الضوء على المزيد من الجوانب المضيئة والمتميزة في عمل البنك، مشيراً إلى أن جائزة EMEA Finance جاءت تقديرا للجهود الحثيثة التي قام بها فريق كابيتال بنك لإتمام وإنجاح صفقة التسهيلات المصرفية بقيمة 115 مليون دولار بالتعاون مع مجموعة متنوعة من البنوك الدولية والإقليمية، وذلك لاستخدامها في تلبية متطلبات البنك لتمويل المشروعات التنموية ذات الأهمية الاقتصادية.
وتوجه القضاة، بالشكر الجزيل لفريق مجلة EMEA Finance على هذه الجائزة التي عكست ثقة الشركاء في كابيتال بنك وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني على وجه الخصوص، والسوق الأردني عموماً.
بدوره أوضح رئيس إدارة الخزينة والاستثمار للمجموعة في كابيتال بنك؛ رامي الخفش أن حصول كابيتال بنك على هذه الجائزة تعد بمثابة شهادة استحقاق لثقة عملائه من الأفراد والشركات الذين هم في صدارة أولوياته واهتماماته، مشيرا إلى سعي البنك الدائم والمستمر لتقديم آخر وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة التي ترتقي بالقطاع المصرفي الأردني من جهة، وتعكس أيضاً التزام البنك بالتنمية المستدامة والشاملة في المملكة.
من جانبه، قال ناشر مجلة EMEA Finance كريستوفر مور: " حققت صفقة التسهيلات المشتركة التي قدمها كابيتال بنك لأول مرة بقيمة 115 مليون دولار أميركي نجاحاً كبيراً، مبيناً أن كابيتال بنك أظهر من خلال هذه الصفقة قوة شراكاته في المنطقة، كما أن قائمة الشركاء الماليين الداعمين كبيرة وتحدد ما يحتمل أن يكون مصدرا ثابتاً وموثوقاً لفرص التمويل المستقبلية"، مقدماً التهنئة لفريق كابيتال بنك على هذا "الإنجاز الهام الذي سيسمح للبنك بالتوسع وتنمية أعماله على النحو الذي يراه 
مناسباً. 
0 (81)

البنك الأهلي الأردني يطلق حملة التبرّع بالدم السنوية تحت شعار "شكرا لكل من يساهم بانقاذ حياة" 25 حزيران 2023

IMG-20230624-WA0002 (1)

توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول النوعي المنشود في الاتصال المؤسسي 25 حزيران 2023

مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحلات TUS Airways من لارنكا

مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحلات TUS Airways من لارنكا 25 حزيران 2023

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

الفوسفات الأردنية بين "اقوى 100 شركة في الشرق الاوسط" للعام ٢٠٢٣ 23 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
download (1)

البنك الأهلي الأردني يقيم فعالية "ارسم بسمة" بالتعاون مع مدرسة اليوبيل

منذ10 ساعة
Anniversary

"سرايا العقبة ووتربارك" تحتفل بالذكرى السنوية الثانية

منذ11 ساعة
بنك القاهرة عمان يرعى ملتقى الحوكمة،المخاطر والامتثال

بنك القاهرة عمان يرعى ملتقى "الحوكمة،المخاطر والامتثال"

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2023-06-27 at 12.51.23 PM

" الفوسفات الأردنية" تهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بعيد الأضحى المبارك

27 حزيران 2023
1_1.6.1

متعة لا تنتهي في سرايا العقبة ووتربارك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

27 حزيران 2023
IMG-20230626-WA0014

كريم تطابق التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج Careem Plus خلال عيد الأضحى المبارك

26 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 