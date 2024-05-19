"كابيتال بنك" يفوز بجائزة الشريك الأكثر نشاطا بإصدار عمليات تمويل التجارة الدولية

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أعلن كابيتال بنك عن حصوله على جائزة "البنك الشريك الأكثر نشاطاً في إصدار عمليات تمويل التجارة الدولية"، ضمن جوائز برنامج تيسير التجارة(TFP) للعام 2024، التي أقيمت كجزء من الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال الثالث والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في يريفان، أرمينيا.ويعتبر هذا التقدير الدولي شهادة على التزام كابيتال بنك الراسخ وريادته في القطاع المالي وتمويل التجارة، ومن خلال تفانيه في الإبداع والابتكار، يواصل البنك تميزه في تيسير التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على دور البنك المحوري في تمكين الشركات والمساهمة في التنمية المستدامة.وتعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، وتصل قيمة أصولها الى ما يقارب 7.9 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 737 مليون دينار أردني.وتضم مجموعة كابيتال بنك، كلا من: كابيتال بنك الذي تأسس في العام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية، المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85 %)، الأمر الذي مكن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم الخدمات للشركات الأردنية العاملة بالعراق. وقام المصرف الأهلي العراقي في العام 2021، وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، بإنشاء موقع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات.