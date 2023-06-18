الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"كابيتال بنك" ينال جائزة الأفضل بالمملكة للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة

كابيتال بنك
كابيتال بنك
حصل "كابيتال بنك" على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من مجلة "يوروموني" المالية المتخصصة، التي تعد من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات متميزة وتجربة مصرفية سلسة لعملائها.اضافة اعلان
وتأتي هذه الجائزة، تقديراً لجهود "كابيتال" بنك في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة من خلال تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تركز في محاورها على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يسهم في نصف الناتج المحلي الإجمالي تقريباً وتوفير الآلاف من فرص العمل.
كما تسلط جائزة "يوروموني" الضوء على التزام "كابيتال بنك" الراسخ في تلبية الاحتياجات الفريدة والمتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والاستثمارية.
وحافظ "كابيتال بنك" على دوره الحيوي والرائد في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ حيث يقدم خدمات وتمويلات وتسهيلات مالية وغير مالية متميزة تساعد شركات هذا القطاع على تنمية وتطوير أعمالها وتحقيق الاستقلال المالي.

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