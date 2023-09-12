"كتلة الرؤية والتحديث": نسيج جديد في انتخابات جمعية 'انتاج'

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في تطور لافت للأنظار، تقدمت "كتلة الرؤية والتحديث" برؤية جديدة للمشهد الانتخابي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج INT@J".ولأول مرة، يتم التركيز على تحديد الملفات بشكل محدد ونسيج الكتلة الذي يمثل أهم المرتكزات التي تسعى الجمعية لتحقيقها.هذه الكتلة تُظهر جليًا كيف يمكن تحقيق التوازن بين التخصص المطلق في المجالات المختلفة وروح الفريق الواحد. وتأتي هذه المبادرة استجابة للرغبة الجادة في تطوير القطاع والارتقاء به إلى مستويات أعلى.الكتلة، التي تجمع في نسيجها بين مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف الشركات، تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في كيفية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى.وترشح ضمن الكتلة: عيد امجد الصويص، فلاح الصغير، مجدي العرموطي، معتز النابلسي، محمد المحتسب، مها السعيد، امجد الصادق، رسلان ديرانيه، فيصل قمحيه، وعد الحوامدة ولما التميمي.يُذكر أن الانتخابات ستُقام في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 18/09/2023 بفندق بريستول عمان، حيث تتأمل الكتلة تأكيد دعم ومساندة الأعضاء لهذا التجمع الجديد والذي سيواصل تحقيق المنفعة للقطاع.وتاسست جمعية انتاج في عام ٢٠٠٠ لتكون جمعية داعمة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاردن، وتضم اكثر من ٢٦٥ عضوا من شركات القطاع.