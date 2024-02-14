كريم الأردن: تطبيق شامل وتجربة استثنائية

اضافة اعلان

منذ إطلاق خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية في الأردن في عام 2015، استطاعت شركة كريم أن تكسب قلوب العملاء بشكل مستمر من خلال خدمة التوصيل المريحة والموثقة التي تقدمها لجميع عملائها من خلال كباتن مدربون على أعلى معايير الخدمة. وتوفر كريم في الوقت الحالي خيارات Economy, Economy+ و التاكسي الأصفر، بالإضافة إلى خدمة الاستقبال في المطار.وأطلقت كريم العديد من الخدمات الرقمية الجديدة في الأردن لتصبح التطبيق الشامل المفضل في الأردن. وأثبتت خدمة Careem Food كفاءتها في توصيل طلبات الطعام بأوقات استثنائية بالتعاون مع آلاف الشركاء في مجال الطعام مثل شاورما ع الصاج و مطعم حمادة و شاورما الضيعة. ويتم توصيل الطعام من قبل كباتن كريم في أقل من 30 دقيقة في معظم الأحيان، مع وصول أكثر من 75% منها قبل الموعد المحدد.ويوفر Careem Plus، برنامج الاشتراك الشهري الاول من نوعه اشتراك في الاردن، قيمة توفيرية أكبر للعملاء. وتشمل فوائده توفير خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات, وخصومات تصل إلى 30% على أكثر من 100 مطعمًا من خلال خدمة DineOut، الخدمة المخصصة في كريم لاكتشاف وزيارة أشهى المطاعم في عمان. ويوفر مشتركي Careem Plus في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا مقابل رسوم شهرية قدرها 2.99 دينار أردني فقط.ويثق عملاء كريم بسهولة تمكنهم من الإتصال بمركز خدمة العملاء للحصول على الدعم والمساعدة في أي وقت, إذ يعد أحد أكبر مراكز الاتصال في المنطقة، حيث يقدم دعمًا ثنائي اللغة للعملاء في عدة دول، بما في ذلك الأردن والعراق والبحرين والكويت. ويضم الفريق نخبة من مئات الشباب والشابات الاردنيين والخاضعين لأفضل أنواع التدريب لتقديم المساعدة الفورية والشخصية لجميع العملاء، مع متوسط زمن استجابة يصل إلى 20 ثانية.وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "مهمتنا في كريم هي تقديم تجارب لا مثيل لها تثري حياة عملائنا وكباتننا وشركائنا. تركيزنا على تعزيز التجربة العامة كان حاسمًا في نمونا وتطورنا في الأردن، حيث جذبنا بنجاحنا أفضل الشركاء والعملاء. كل قرار نتخذه موجّه بالتزامنا بالتميّز، لأننا على يقين بأن مجتمعاتنا في الأردن تعتمد على سرعة وموثوقية خدماتنا بشكل كامل".وأضافت عودة: "ندرك في كريم مدى أهمية إنشاء قناة تواصل لعملائنا للتحدث مع موظف لخدمة العملاء عندما يكون لديهم سؤال أو شكوى، وقد تم تدريب فريقنا بأعلى مستوى لضمان معالجة كل طلب او استفسار بعناية وفعالية. نحن لا نخشى الفشل بل نتعلم ونقوم بالمحاولة مراراً وتكراراً عندما نواجه العقبات. فخورين بكوننا في المقدمة دائماً فإن التجارب المميزة والسعيدة على التطبيق هي أولويتنا الأولى دائما.".انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.