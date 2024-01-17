كريم بوكس: تجربة مثالية لخدمة التوصيل عند الطلب في الأردن

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وتعتبر خدمة كريم بوكس احدى خدمات تطبيق كريم المتعدد الاستخدامات والمريح والموثوق به في الأردن والتي تشمل خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية وتوصيل الطعام وأغراض المحلات. وتقدم بوكس خدمة توصيل الطرود الصغيرة للأشخاص لمسافات قصيرة أو طويلة، حيث يستخدم العملاء كريم بوكس لإرسال وتتبع واستلام اغراض تشمل الهدايا المميزة ووجبات الطبيخ المنزلي الساخنة والملابس والالكترونيات وأغراض المكاتب ومستلزمات الأطفال وغيرها.وتشتهر خدمة كريم بوكس بين مجموعات عمرية وجنسية مختلفة في الأردن، حيث بلغت نسبة مستخدمي كريم بوكس من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا 27٪، تليهم الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و 34 عامًا بنسبة 24٪، و36٪ من مستخدمي كريم بوكس في الأردن هم من الإناث. ويعتبر إياس، أحد عملاء كريم المخلصين، من أكثر مستخدمي كريم بوكس اذ يقوم باستخدام الخدمة حوالي 18 مرة خلال اليوم.وعبّرت دانا وهي أم لأربعة أطفال قائلة: "كريم بوكس هو الحل الأمثل لتوصيل الطرود الصغيرة بأي وقت وبدون عناء. لدي طفلين صغيرين وتوائم رضيعين يبلغان من العمر شهرين فقط، وأعتبر كريم بوكس المنقذ الدائم في حياتي اليومية، فأنا لم أعد بحاجة للقلق بشأن نفاد حفاضات الأطفال أو أغراض المنزل. وصلت الأمور إلى مستوى يمكّنني فيه بوكس من إرسال واستقبال أي شيء لأطفالي بما في ذلك وجبات الطبيخ الساخنة من عائلتي، حيث لا أجد وقت للطهي في معظم الأيام. وبما أننا في فصل الشتاء، سيكون أعتمادي أكبر على هذه الخدمة خصوصاً لتوصيل الأشياء في الأيام الباردة والممطرة".واعتمدت زينة، أم عاملة في عمان، على كريم بوكس لإرسال حقيبة طعام ابنها إلى المدرسة بعد أن لاحظت أنه نسيها في المنزل. كما استخدم أحمد، موظف في أحدى الشركات في اربد على كريم بوكس لجلب شاحن الكمبيوتر المحمول إلى العمل بعد تركه في المنزل. ومن ناحية أخرى، تعتمد لينا، أم وجدة تعيش في عمان، على كريم بوكس يوميًا لإرسال وجبات الطبيخ المنزلي إلى والدتها التي تعاني من مرض الزهايمر وتعيش بعيدًا عنها.وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: " يعتبر كريم بوكس خطوتنا الأولى في عالم التوصيل في الأردن، فقد نجح في حل العديد من مشاكل العملاء وبسرعة قياسية مثل أداء المهام المختلفة خلال النهار، و خلال ازدحام حركة المرور، بالاضافة الى ظروف الطقس. وبالاضافة لذلك ساهم كريم بوكس في خلق فرص أكثر لزيادة دخل الكباتن. ويسعدنا سماع قصص حقيقية من واقع الحياة اليومية عن تأثير كريم بوكس على المجتمع في الأردن، فقد أصبح من الخدمات المفضلة لدى العملاء حيث يستخدمه العديد من الأشخاص مرارًا وتكرارًا خلال اليوم. وبالفعل سهل كريم بوكس حياة العديد من العملاء ومن بينهم أنا، وهذا يتماشى مع القيم الأساسية لكريم في تبسيط وتحسين حياة الناس.وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلاص "Careem Plus" هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.