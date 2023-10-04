الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

كريم تحتفل بأول "مهرجان قيم" في الأردن!

pro-Uo5E77jI(1)
فريق كريم
احتفلت كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، بمهرجان القيم الذي يعتبر الأول من نوعه في الاردن، وذلك كجزء من مبادرة شاملة إقليمية لكريم. اضافة اعلان

وكان هذا الحدث أكثر من مجرد احتفال، فقد شكل تذكيرًا حيويًا بالتزام الشركة الدائم بقيمها الأساسية منذ انطلاقتها في عام 2012. 

وكان الاحتفال يعج  بالأنشطة الترفيهية والضيوف المميزين والجوائز المختلفة، ويمثل الاحتفال أيضًا يومًا من الوحدة والتأمل والالتزام بالمبادئ القوية التي تقود رحلة نجاح كريم بشكل مستمر.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: يعكس "مهرجان القيم" في الاردن كل ما يميز كريم فنحن أكثر من مجرد زملاء؛ نحن مُلاك متحدين بشكل مستمر ويلعب كل منا دورًا حيويًا في دفع أهداف كريم قدمًا. ويعتبر هذا اليوم تذكير بأن قيمنا الأساسية ليست مجرد كلمات فقط، بل هي أفعال نعيشها بشكل يومي، توجهنا نحو تمكين منطقتنا وتحقيق إمكاناتها الهائلة".

ويجدر بالذكر لأن كريم بدأت برغبة في بناء شيء كبير وهادف؛ شيء يساعد الناس في منطقتنا ويلهم الآخرين. واليوم، نفتخر بأن نقول أن هذه هي قيم كريم:
1. مُلّاك، لا موظفون
2. نجاح بلا حدود
3. كل تجربة تصنع فارقاً
4. ملتزمون بالتطور معاً
5. نلتزم بمسؤولية حقيقية تجاه مجتمعاتنا
6. نسعى لبناء مؤسسة مستدامة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
pro-1Q0uKVHb (1)

كريم تختتم صيفها في الأردن وتوفيرات بقيمة تتعدى المليون دينار اردني مع كريم بلاص

20 أيلول 2023
pro-IA7MaMgm

كريم تسير نحو مستقبل أكثر استدامة وتزيد عدد المركبات الكهربائية في أسطولها

06 أيلول 2023
اقرأ أيضا
UNDP and MBRF partner with Coursera

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يطلقان مبادرة "مهارات المستقبل للجميع" بالتعاون مع "كورسيرا" في تسع دول عربية

منذ3 ساعة
chep_new_logo - High Res

مراجعة الاستدامة في شركة برامبلز لعام 2023: الطريق إلى التجديد

منذ3 ساعة
الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

الملكية الأردنية تقرر إطفاء جزء من خسائرها المتراكمة وترفع رأسمالها

منذ21 ساعة
"الحكمة" تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

"الحكمة" تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

منذ23 ساعة
مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي

مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي

منذ23 ساعة
pro-RGgaVwTF

جائزة عمار تطوف حول دول الوطن العربي بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ17 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 