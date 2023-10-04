كريم تحتفل بأول "مهرجان قيم" في الأردن!

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وكان هذا الحدث أكثر من مجرد احتفال، فقد شكل تذكيرًا حيويًا بالتزام الشركة الدائم بقيمها الأساسية منذ انطلاقتها في عام 2012.وكان الاحتفال يعج بالأنشطة الترفيهية والضيوف المميزين والجوائز المختلفة، ويمثل الاحتفال أيضًا يومًا من الوحدة والتأمل والالتزام بالمبادئ القوية التي تقود رحلة نجاح كريم بشكل مستمر.وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: يعكس "مهرجان القيم" في الاردن كل ما يميز كريم فنحن أكثر من مجرد زملاء؛ نحن مُلاك متحدين بشكل مستمر ويلعب كل منا دورًا حيويًا في دفع أهداف كريم قدمًا. ويعتبر هذا اليوم تذكير بأن قيمنا الأساسية ليست مجرد كلمات فقط، بل هي أفعال نعيشها بشكل يومي، توجهنا نحو تمكين منطقتنا وتحقيق إمكاناتها الهائلة".ويجدر بالذكر لأن كريم بدأت برغبة في بناء شيء كبير وهادف؛ شيء يساعد الناس في منطقتنا ويلهم الآخرين. واليوم، نفتخر بأن نقول أن هذه هي قيم كريم:1. مُلّاك، لا موظفون2. نجاح بلا حدود3. كل تجربة تصنع فارقاً4. ملتزمون بالتطور معاً5. نلتزم بمسؤولية حقيقية تجاه مجتمعاتنا6. نسعى لبناء مؤسسة مستدامة