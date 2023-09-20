الأربعاء 20 أيلول 2023
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كريم تختتم صيفها في الأردن وتوفيرات بقيمة تتعدى المليون دينار اردني مع كريم بلاص

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كريم
●كريم بلاص "Careem Plus" يضاعف عدد المشتركين بنسبة 100% من شهر أيار وحتى آب
●انضمام أكثر من 700 مطعم وقرابة 7,000 كابتن الى اسطول كريم
●Economy Plus الخيار الاكثر رفاهية لعملاء كريم ينطلق في الأردناضافة اعلان

اختتمت كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، صيفها بإنجازات وأحداث ممتعة في الأردن مع انضمام أكثر من 700 مطعم وقرابة 7,000 كابتن الى اسطولها. وكان موسم الصيف مع كريم في الأردن استثنائيًا، حيث شهد أرقامًا غير مسبوقة ونمواً كبيرا في عدد مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" كما حقق لهم توفيرات بقيمة تتعدى المليون دينار اردني. وأطلقت كريم خيار Economy Plus الجديد لتوصيل الركاب.

وتعتبر فئات Economy Plus خياراً جديداً فاخراً لنقل الركاب وتوفر للعملاء رحلات أكثر فسحة في سيارات من طراز 2021 وأحدث. ويعتبر  Economy Plus الخيار الاكثر رفاهية لعملاء كريم في الأردن، وهو يخدم العملاء الذين يبحثون عن  الراحة والرخاء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ازداد الطلب على خدمة كريم بلاص "Careem Plus"، برنامج ولاء العملاء لدى كريم، خاصةً مع وجود مختلف الأنشطة الحيوية بالاضافة الى طلبات الطعام المميزة خلال الموسم حيث تضاعف عدد المشتركين بنسبة 100% من شهر أيار  وحتى آب، وبلغت التوفيرات الإجمالية أكثر من مليون دينار أردني. ويحصل العملاء مقابل مبلغ 2,99 دينار شهرياً، من خلال هذه الخدمة على قيمة أكبر لمدفوعاتهم. وتشمل فوائد برنامج كريم بلاص "Careem Plus"  تمكين المستخدمين من الاستفادة من خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم، ورصيد كريم مرتجع على 10 رحلات بقيمة 10%, ومساعدة أسرع من أفضل مقدمي الخدمة.

ويستمتع عشاق الطعام اليوم بأكثر من 700 مطعم جديد انضموا إلى منصة كريم هذا الصيف. وعلاوة على ذلك، انضم حوالي 7,000 كابتن إلى أسطول كريم لضمان تلبية احتياجات الصيف من توصيل الطعام إلى نقل الركاب بسرعة وفعالية.

وشاركت كريم في سلسلة من الأحداث والأنشطة الصيفية الممتعة في جميع أنحاء المملكة من حفلات موسيقية رائعة بمشاركة فنانين مشهورين مثل محمد حماقي ونويل خرمان، إلى مهرجانات نابضة بالحياة كمهرجان عمان للقهوة ومهرجان الكوميديا المسرحية. وبالإضافة إلى مشاركتها في هذه الفعاليات، سعت كريم أيضًا للتفاعل مع المجتمع المحلي من خلال مبادرات مختلقة. فكانت جزء من أول رحلة بحث عن الكنز من نوعها في عمان، حيث رعت كريم واحدة من محطات البحث عن الكنز، واستمتع المشاركون بتحدي ممتع مع كريم لكشف الأدلة التي قادتهم خطوة أقرب إلى الكنز النهائي.

وأعربت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، عن حماسها حول أنشطة الشركة خلال صيف 2023 قائلة: "نحن فخورون بالدور الكبير الذي قمنا به في موسم الصيف لهذا العام. فقد انجزنا عدداً كبيرا من الرحلات وقمنا بايصال اشهى طلبات الطعام لعملائنا، كما سعينا لمساعدتهم على ادخار المال عند استخدامهم كريم من خلال برنامج كريم بلاص "Careem Plus". وقد قمنا بتوسيع خيارات الطعام باضافة 700 مطعم جديد، كما وخلقنا فرص عمل أكثر في المجتمع المحلي من خلال انضمام ما يقارب 7,000 كابتن جدد الى اسطولنا. ونسعى جاهدين الى احداث فرق  في المشاريع والمبادرات المحلية وأن نكون جزءاً لا يتجزء من نسيج المجتمع الاردني".

ولتعزيز التزام كريم بخدمة المجتمع المحلي، قام زملاء كريم بالتبرع بالدم للبنوك المحلية للدم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. ويجدر بالذكر أيضاً اليوم الذي أمضته كريم في قرى SOS للأطفال في الأردن، وهي منظمة وطنية غير ربحية للتنمية الاجتماعية، حيث قضى زملاء كريم وقتًا ممتعاً مع الأطفال وشاركوا في أنشطة مرحة معهم، بالاضافة الى تقديم وجبات طعام لذيذة وحلويات شهية للأطفال.


وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلاص "Careem Plus" هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.


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