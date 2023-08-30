كريم تدعم المطابخ السحابية

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أكثر من 50 مليون عميل





المطابخ السحابية





كريم تتعاون مع شركات محلية في المملكة





مدفوعًا بالنمو





السندويش المفضلة!





تعزيز النمو داخل نظام الأعمال المحلي





منذ تأسيسها في عام 2012، قدمت كريم فرصًا لزيادة الدخل لأكثر من 2.5 مليون كابتن ووفرت خدماتها لأكثر من 50 مليون عميل في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب إلى باكستان.منذ انطلاقتها في الأردن في عام 2015، أعادت كريم تعريف مفهوم الراحة وسهولة الوصول في المملكة وذلك من خلال تأثيرها بشكل كبير على حياة الناس من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية وتوصيل الطعام وأغراض المحلات والتوصيل عند الطلب "Box".والآن، تم اعتماد كريم بلاص "Careem Plus" برنامج ولاء العملاء المدفوع الذي يوفر للمستخدمين مزايا قيّمة عبر جميع الخدمات التي يقدمها ويستخدم كريم بلاص عشرات الآلاف من المستخدمين بمقابل مبلغ رمزي شهريز يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعروض مختلفة وتوصيل مجاني غير محدود من أفضل المطاعم بسهولة عبر هواتفهم.وبشكل رقمي حقيقي، تدعم كريم في الأردن "المطابخ السحابية"، وهي مساحات لمطابخ تجارية توفر لأصحاب الأعمال في مجال الأطعمة المرافق والخدمات اللازمة لتحضير الطعام وتجهيزه للتوصيل والطلب.ومن خلال استغلال منصتها ونطاقها الواسع، تلعب كريم دورًا كبيراً في تعزيز ودعم نمو أعمال المطابخ السحابية. كما تساهم البنية التحتية لتكنولوجيا كريم، والخدمات المتنوعة، والثقة المترسخة لدى العملاء، والالتزام نحو المجتمع المحلي، في نجاح المطابخ السحابية التي تدعمها من خلال منصتها.وذكرت فرح عودة المدير العام لكريم في الأردن فرح عودة لـ"جوردان نيوز" أن كريم تفخر بدورها في دعم نمو الشركات الناشئة والمطاعم الصغيرة في المطابخ السحابة في الأردن.وقالت: "يؤكد دورنا كتطبيق متعدد الاستخدامات التزامنا بدعم الأعمال المحلية لاستمرار نموها وزيادة ابتكارها. فنحن بالإضافة إلى توصيل الطعام، نقوم بتوصيل الشغف والقصص والنكهات لروح رواد الأعمال في الأردن، وذلك من خلال نقرة واحدة على الهاتف".واستمرت عودة بالحديث عن الاعمال المحلية قائلة: "نثبت من خلال تعاوننا مع مطابخ سحابية محلية مثل روبوكتشن أن خدماتنا هي بحد ذاتها احتفالاً بالنمو والابتكار والاستمتاع بالطعام الاستثنائي.ونحن ملتزمون بتمكين رواد الأعمال الذين يجرؤون على إعادة تشكيل ما هو متعارف عليه والتفكير بشكل مختلف لخلق منتج استثنائي فهذا يجعلنا فخورين بأن نرى كيف استطاعت تكنولوجيانا كريم أن تجسر الفجوة بين هذه المطابخ وعشاق الطعام.خلال جائحة كورونا، أدرك نائل السعودي وسيف مشربش و ينال كيالي، مؤسسي روبوكتشن، اهمية وامكانيات خدمات توصيل الطعام وقيمة التعاون مع كريم.وشارك نائل قائلاً، "هذه الشراكة ساهمت في توسيع نطاق روبوكتشن وذلك بسبب القيم المشتركة للشركتين من خلال رعاية العملاء، وتغليف الاطعمة، والانتظام، والاهتمام بالموظفين. ثقة روبوكتشن في كريم زادت من نمونا ودعمت المشاريع الشبابية. التقدم المستمر لتطبيق كريم والطلب العالي يسهمان في تطورنا، ونتوقع تقدمًا أكبر في المستقبل يدفعه الحماس من قبل المستخدمين في الأشهر المقبلة."إن دور كريم في تمكين الشباب يتوافق مع الاتجاه نحو التكنولوجيا الرقمية وحلول يوفرها التطبيق.روبوكتشن هي شركة مبتكرة لا تقتصر على التصور فحسب، بل تحقق أيضًا مفاهيم علاماتها التجارية الخاصة. في جوهر قيمهم يكمن التوازن بين الابتكار وخدمة العملاء الاستثنائية.أضاف نائل: "من بين قصص النجاح لدينا يبرز "راب آت" وهو علامة تجارية لسندويشات الساوردو. لقد احبها الناس ا بفضل مكوناتها العالية الجودة وشكلها الجذاب منذ يوم تأسيسها. وأصبحت "راب آت" اليوم الخيار المفضل للساندويشات في المدينة، مما يبرز قوتنا التشغيلية والدقة في التفاصيل".ما يميز كريم حقًا هو التزامه الثابت بتنمية النمو داخل نظام الأعمال المحلي. في نهاية المطاف، يرتبط إرث كريم بقدرته على تحفيز النمو، وإيجاد فرص للشباب ورواد الأعمال، وتقليل حواجز البدء بالمشاريع والانضمام الى السوق المحلي.ومن خلال توفير البنية التحتية الأساسية، والتدريب والمواد وخدمات التوصيل، تقوم كريم بتبسيط العمليات وتنشيط الإمكانات الريادية، وتقليل نفقات الاستثمار.مع استمرار تطور العالم الرقمي، تعتبر تطبيقات مثل كريم مثالًا على قوة التكنولوجيا في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس.*بقلم: دانا الزيادات