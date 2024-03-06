الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كريم تسجل زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين في 2023

كريم
كريم
لحوالي العقد من الزمان, لعبت كريم دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين الإقتصادي في الأردن، حيث قدمت فرص زيادة دخل قيمة لكباتنها. وشهد تطبيق كريم المتعدد الخدمات زيادة بنسبة  32% في عدد الكباتن المسجلين ما بين عام 2022 و  2023. اضافة اعلان

ويعمل كباتن كريم على تسهيل حياة الناس عن طريق تقديم خدمات متنوعة للعملاء في عمّان وإربد والزرقاء، مساهمين في نمو الاقتصاد الأردني وتعزيز الابتكار. وقد يكسب بعض كباتن التوصيل في كريم حوالي 80 دينار أردني في اليوم. ويتم منح الكابتن المتميز والحاصل على تقييمات عالية فرصة لأن يصبح سوبر كابتن، وهو دورًا أساسيًا للحفاظ على معايير الجودة العالية بين الكباتن.

وصرّح كابتن التوصيل حسام، والمعروف أيضًا باسم أبو عبدالله، قائلاً: "شركة كريم بالنسبة لي هي أكثر من مجرد فرصة لزيادة دخلي، فقد كانت سند ودعم لي منذ انضمامي لها عام 2019، ففي كريم،  يُقدَّر العمل الجاد، والاحترام بين الزملاء هو أمر مؤكد. لولا إنضمامي لكريم لما كنت قادراً على الوصول لما أنا عليه اليوم. لقد تحولت حياتي من شخص يكافح بشكل يومي لشخص يمتلك سيارة ومتمكن من توفير احتياجات عائلته اليومية ومن تدريس اولاده الأربعة، بعضهم في الجامعات والبعض الآخر في المدارس. كريم غيرت حياتي بطرق لم أكن أتوقعها أبدًا".

وقال الكابتن نظمي عقل، الذي يعمل كسوبر كابتن في كريم: "لقد مرت خمس سنوات على إنضمامي إلى كريم، ورغم حصولي على درجة في هندسة الكمبيوتر، وجدت عملي ككابتن أمرًا منطقياً أكثر اذ يمكنني كسب حوالي 80 دينار أردني في بعض الأيام. أشعر بارتباط عميق مع أهداف وقيم كريم, فانا اشعر  بالتقدير الدائم لقاء عملي وأدائي وسلوكي، وأشعر كذلك بالإحترام والإنتماء وكأنني جزء من عائلة كبيرة. فقد قدمت لي كريم فرصاً للنمو والاستقرار، وإنه لشرف لي بأن اصبح الآن سوبر كابتن، بالأخص مع واجباتي الكبيرة اتجاه أولادي السبع. أنا اتطلع دائماً لما يخبئه المستقبل لي مع كريم".

وقالت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "في كريم التزامنا في خلق الفرص لجميع الأردنيين واضح وصريح. فكباتن كريم هم العمود الفقري لعملنا، ومن خلال ظروف العمل المرنة وفرص الكسب الإضافية، تقدم كريم للكباتن فرص لتحسين حياتهم. ونحن ملتزمون من خلال الشراكات المختلفة في جميع أنحاء الأردن بتوفير حلول مختلفة لتمويل سيارات الكباتن بشكل أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة والصيانة، بالإضافة لعروض الترفيه والطعام. كما نلتزم أيضاً في كريم بتوفير طرق اتصال مباشرة ومفتوحة مع الكباتن من خلال مراكز التشغيل الخاصة بنا، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكباتن، ومراكز  الاتصال".

"نحن نتماشى في كريم مع استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، فنحن لا نقوم فقط بخلق فرص عمل وفرص لزيادة الدخل، بل نعزز أيضًا التواصل والترابط في جميع أنحاء الأردن. فبإمكاننا معاً أن نساهم بالتغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأردن". أضافت عودة.

انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
خدمة جديدة من كريم

كريم تطلق DineOut في الأردن

24 شباط 2024
اقرأ أيضا
267c1987-5ab9-4f2b-9279-05ace1e63cf6

بنك الاتحاد يجدّد شراكته‎ ‎الاستراتيجية مع قرى الأطفال ‏SOS‏

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-04 at 3.28.55 PM

أفضل سيارة كهربائية في العالم، هيونداي ايونيك 6 في معارض الوحدة – هيونداي الأردن

04 آذار 2024
البنك العربي

البنك العربي يطلق برنامجا تدريبيا لنشر الوعي المالي لدى طلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

04 آذار 2024
c759f3d8-04a2-45ac-b0e2-08580e96f046

حاكم رأس الخيمة يرعى فعاليات النسخة 11 من قمة العرب للطيران

28 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-28 at 12.04.19 PM

اتحاد المهندسين العرب يجدد الاعتماد الهندسي لبرنامج هندسة العمارة بجامعة البترا

28 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-27 at 2.20.47 PM

جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دار الدواء لتوظيف خريجيها

27 شباط 2024
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 