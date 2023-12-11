كريم توسع حملتها لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

-يمكن للعملاء في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

-استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.



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-ستجري مطابقة تبرعات أعضاء كريم بلص في عمان ودبي.





توسّع شركة كريم - التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة - حملتها لإغاثة غزة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن تبرع الزملاء بأكثر من 540 ألف دولار لتقديم الإغاثة لسكان القطاع المتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.



ويمكن للعملاء في هذه الدول استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي في الأردن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي، وستقوم شركة كريم بمطابقة تبرعات أعضاء كريم بلص في عمان ودبي.



وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "تتمثل إحدى الركائز التي قامت عليها شركة كريم في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتنا. لقد آلمنا بعمق ما شهدناه اليوم من معاناة وألم وفقدان للأرواح البريئة في غزة، ونحن نؤمن في كريم بأن لدينا مسؤولية كبيرة في تقديم شتى وسائل الدعم لمجتمعاتنا المنكوبة في هذه الاوقات الصعبة."



وأضاف شيخة: "خلال الشهر الماضي، ساهم الزملاء في شركة كريم بجمع أكثر من 540 ألف دولار لصالح جهود الإغاثة في غزة. وندعو اليوم عملاءنا إلى التبرع بسخاء للمجتمع الفلسطيني، الذي علمنا معنى وأهمية المقاومة والقوة والابتكار حتى في خضم الصعوبات."





وتضع كريم السعي إلى تحسين حياة الناس في المنطقة في صلب أهدافها، فقد ساهم الزملاء والعملاء لدى كريم في دعم العديد من البرامج التي تحقق أثرًا في المجتمع، بما في ذلك حملات الإغاثة الطارئة للاجئين في الأردن ولبنان، وبناء المنازل للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2021، أطلقت كريم ميزة جديدة تتيح للعملاء التبرع مباشرةً لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية من خلال التطبيق.



هذا وتمكّنت كريم في السنوات الثلاث الماضية وحدها من خلال جمع التبرعات والتمويل من خلال تحصيل أكثر من 4.2 مليون دولار لدعم المبادرات التنموية والإنسانية والتمكينية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الشركة.