الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"كريم" في نمو وابتكار مستمران خلال مؤتمر Xpand 2024

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من المؤتمر

شارك كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، في مؤتمر Xpand في البحر الميت في الأردن، والذي جذب أكثر من 1500 عاشق للتكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة، وانضم فريق كريم بذلك إلى أهم قادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم .

وقدم بابر شيخ، رئيس قسم الهندسة في كريم عرضًا مميزاً حول الاعتبارات الوظيفية والجغرافية والتنظيمية للتوسع من شركة ناشئة إلى تطبيق شامل, بانياً على خبرته في قيادة فرق الهندسة في شركات مثل مايكروسوفت، وجروبون، ونفيديا، وكريم.

وتوسعت خدمات كريم في الأردن لتشمل خدمة نقل الركاب وتوصيل الطعام و Careem DineOut وتوصيل أغراض المحلات والتوصيل عند الطلب "Box"، ملبيةً بذلك أكثر من مليون عميل في الأردن. وساهمت كريم في توفير أكثر من 50,000 فرصة زيادة دخل لكباتنها في الأردن، مع خطط لتوفير 10,000 فرصة اضافية خلال العام الحالي.

وتتجسد توسعة كريم في الأردن أيضًا من خلال افتتاح مكتبها الثاني الجديد في عمّان في أقل من عام واحد، حيث أتبتت نفسها كمقر هندسي سريع النمو في كريم، حيث تم توظيف أكثر من 80 مهندسًا خلال عام واحد فقط.

وعلق معالي السيد أحمد هناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة: "ما نعيشه من تحول الكبير في الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على تطور العالم الرقمي، و الزيادة الكبيرة في الاعتماد على القنوات الرقمية، يساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الأفراد و الاقتصاد التشاركي.

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ومن أهم الأنشطة الاقتصادية الجديدة هي نشاط النقل الذكي المدعم بتطبيقات متطورة وعامله في الأردن مما ساهم في تسهيل حياة المواطنين و توفير فرص دخل ثابته للكثير من الأردنيين.

 

كما قدم هذا القطاع الدعم الكبير  للأنشطة والفعاليات سواء الاقتصادية او السياحيه او الاجتماعيه كما هو الحال اليوم بوجود كريم كشريك استراتيجي في هذا المؤتمر والذي ساهم بنجاحه بشكل كبير".

وعلق بابر شيخ، رئيس قسم الهندسة في كريم قائلاً: "كان من دواعي سروري الانضمام إلى بعض ألمع العقول في مجال التكنولوجيا في المنطقة على المسرح في مؤتمر Xpand في الأردن.

 

يتميز المجتمع التكنولوجي في الأردن بالشغف والفضول والطموح، لذا نحن متحمسون لمواصلة نمو فريق الهندسة لدينا في عمان، والذي يعتبر أسرع فريق هندسي نموًا في المنطقة. ويعكس وجودنا في Xpand التزامنا بدفع الابتكار وتعزيز التعاون داخل مجتمع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفانينا في مساعدة نمو البيئة التكنولوجية في الأردن".

ويوفر برنامج التطوير المهني للجيل الجديد في كريم لخريجي الكليات مخططات تخرج لأكثر من 100 مهندس شاب موهوب عبر الأردن ومصر وباكستان.

وعلق سليم التركي، مدير قسم الهندسة في كريم: "كريم هي منصة إطلاق لبعض ألمع العقول الشابة في التكنولوجيا في المنطقة لبناء مسارات مهنية مُرضية وذات تأثير كبير. يكتسب مهندسو كريم للجيل القادم مهارات متقدمة ليتمكنوا من تحقيق جميع إمكانياتهم ويساهموا في التحديات المختلفة من خلال العمل على تحديات تقنية في العالم الحقيقي بالتعاون مع أفضل الخبراء.

 

ومن خلال الإنضمام إلى رحلة الهندسة في كريم، سيتمكنوا من تشكيل المستقبل، بغض النظر عن مرحلة مسارهم المهني".

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى فريق مهندسي كريم زيارة لمعرفة المزيد حول الوظائف المتاحة في تسعة مراكز هندسية في كريم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015 ، وتقدم  الآن مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، في عمان وإربد والزرقاء، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة DineOut وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات (Careem Box).

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18 نيسان 2024
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