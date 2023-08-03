الخميس 03 آب 2023
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كريم للأعمال تتعاون مع "المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية" لتسهيل نقل مرضى غسيل الكلى

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كريم للاعمال
أعلنت شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، عن تعاونها مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (UMR) لتقديم خدمات نقل مدعومة بالكامل لمرضى غسيل الكلى من خلال خدمة "كريم للأعمال" والتي هي خدمة نقل الركاب في كريم الخاصة بالشركات والمنظمات.اضافة اعلان

وتمكن هذه الشراكة مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى علاج يومي من التنقل من والى منازلهم إلى مستشفى الأمير حمزة لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب بسهولة ومن غير أي تكاليف.

وتمكنت كريم بالشراكة مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (UMR) من مساعدة 10 من مرضى الكلى مع إتمام 392 رحلة خلال شهري حزيران و تموز من العام الحالي. واستنادًا إلى هذا النجاح، تسعى هذه الشراكة الى توسيع المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى بحلول نهاية عام 2023، مما سيسهل حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم بشكل كبير .

وتوفر كريم للأعمال رمزًا ترويجيًا فريدًا متصلاً بأرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمرضى وموقع مستشفى الأمير حمزة، مما يوفر للمرضى رحلات مدعومة بالكامل وسلسة ومريحة. وتستهدف هذه الخدمة مرضى الكلى الذين يقيمون في كل من عمان والزرقاء، مما يضمن الوصول لمجموعة أوسع من الأفراد المنتفعين.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "نعتبر خدمة المجتمع من أهم ركائز كريم، ولذلك ندعم المبادرات التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. و سنتمكن مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (UMR) من تقديم خدمة النقل الموثوقة والمريحة والمدعومة بالكامل للمرضى الذين يحتاجون لطرق نقل مستدامة خلال رحلة العلاج. وسيساعدهم ذلك على التركيز على صحتهم وحياتهم. كما نخطط أيضًا لتوسيع هذه الخدمة للتمكن من مساعدة المرضى الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية منتظمة، مثل الذين يخضعون لعلاج مرض السرطان. هدفنا هو التأكد من حصول المرضى على أفضل  طرق النقل للحصول على الرعاية الطبية اللازمة. فنحن نلتزم دائماً بتحسين حياة الناس الذين يعتمدون على دعمنا".

وقدمت منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (UMR) منذ تأسيسها المساعدة والدعم  في 35 دولة حول العالم لعدد من القضايا الإنسانية بما في ذلك الصحة والأمن الغذائي. وأتاحت التبرعات للمنظمة تقديم المساعدة لأكثر من 9.6 مليون مستفيد وتقديم خدمات تقدر بـ 335.5 مليون دولار للمجتمعات المحرومة حول العالم. وتم تأسيس منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية في الأردن في عام 2015 لخدمة المحتاجين والعمل على تخفيض نسبة الفقر والجوع بالاضافة الى تحسين وصول الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها.

وتهدف كريم إلى  خلق تأثير إيجابي دائم يخدم المجتمع. وتعمل"كريم للأعمال" في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان والمغرب والكويت والعراق والبحرين، كما تلعب دورًا مهماً بتوفير حلول نقل لمختلف الشركات والمنظمات غير الربحية من خلال توفير حزم رحلات خاصة بهم.

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

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