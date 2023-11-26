كلية هارفارد للأعمال تنشر دراسة عن نجاح فلاورد

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في ظل المشهد الريادي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز نموذج الأعمال المبتكر لشركة فلاورد كمصدر إلهام مثالي لرواد الأعمال الطموحين. بقيادة الأستاذ الأكاديمي المخضرم، البروفيسور كريشنا باليبو، تتعمّق دراسة الحالة في رحلة تطور "فلاورد" منذ نشأتها، وتستكشف نموذج تشغيل الشركة، وتقدم رؤى حول آفاق نموها الواعدة في السنوات القادمة.تعد هذه الدراسة شهادة على الابتكار والنجاح السريع الذي حققته فلاورد منذ تأسيسها، والذي كسبها هذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال من خلال نشر دراسة حالة خاصة بها.وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ علق عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن نتشرف ونفتخر بهذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال، والذي يعتبر شهادة على النمو الملحوظ الذي حققناه في فترة زمنية قصيرة نسبياً. تعتبر هذه الدراسة دليلاً على تنافسيتنا في السوق والنجاح الذي حققناه حتى الآن. نأمل أن تكون أيضاً مصدر إلهام وقيمة لجميع رواد الأعمال الذين يطمحون بإطلاق شركاتهم الناشئة في المنطقة."تعد الدراسة التي أجرتها كلية هارفارد للأعمال مصدراً قيماً لرواد وقادة الأعمال وكل من يهتم بمشهد أعمال الشركات الناشئة المتطور في منطقة الشرق الأوسط. يمكنكم قراءة الدراسة الكاملة هنا.فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.