كوكا كولا سي سي آي تنظم نشاط تنظيف للمساحات الخضراء

اضافة اعلان

نظمت كوكا كولا إيتشيتشيك" (سي سي آي/ الأردن) وبالتعاون مع جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة -هي منظمة غير حكومية- وبلدية مأدبا الكبرى بالإضافة الى مديرية زراعة مأدبا نشاط تنظيف للمساحات الخضراء الموجودة ضمن حدود المحافظة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف.وخلال النشاط ، قام ما يقارب من مئة متطوع من شركة (سي سي آي ) ووادي، ومسؤولون من بلدية مأدبا و مديرية زراعة مأدبا بتنظيف مساحة تقارب المائة وعشرون ألف متر مربع، في منطقة الفيصلية في مادبا، وهي منطقة سياحية معروفة. حيث جاء تنظيم النشاط كجزء من الجهود العالمية للمساهمة في حل مشكلة النفايات الصلبة العالمية، التي نظمتها حركة «Let’s do it» في أكثر من 197 دولة.حيث أن هذه المبادرة جاءت لتتماشى مع تعهد الاستدامة لعام 2030 الصادر عن (سي سي آي)، والذي يتضمن تسع التزامات بيئية واجتماعية تدور حول حل مشكلة جمع النفايات والمحافظة على مصادر المياه وتجديدها بالإضافة الى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتعزيز ثقافة تطوعية نشطة في جميع البلدان التي تعمل فيها.وبحسب المدير العام لـشركة كوكاكولا (سي سي آي /الأردن)، السيد جيم كانديمير الذي أفاد بــ"أن خدمة مجتمعنا تكمن في جوهر هدف (سي سي آي ) المتمثل في خلق القيمة، ويسعدنا أن ننظم هذه المبادرات التي تبرز التزامنا تجاه مجتمع مدينة مأدبا، بالإضافة الى التركيز على الالتزامات الواردة في تعهد (سي سي آي ) بالاستدامة لعام 2030 على بدء برامج جمع المياه في البلدان التي تعمل بها (سي سي آي) مثل الأردن، كما أنه ومن دواعي سرورنا اغتنام الفرص للمساهمة في هذا الالتزام ". وأضاف: "أنا فخور جدًا بمتطوعي (سي سي آي) وتفانيهم في خلق القيمة. نشكر شريكنا، وادي، على مساهمته الإيجابية في مساعدتنا على تنظيم هذه المبادرة ونتطلع إلى التعاون في المستقبل، ونشكربلدية مادبا ومديرية الزراعة على مشاركتنا بالفعالية "وقال المدير التنفيذي لجمعية وادي طارق أبو طالب: "يسعدنا دائماً في وادي أن نكون جزءاً من الجهود التي تحافظ على طبيعتنا وتساهم في استدامة مواردنا ونظمنا البيئية، ومثل هذه الشراكات بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص مهمة لنجاح هذه الجهود. نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل على المشاريع التي تحسن مرونة الأردنيين وتمكن المجتمعات من القيام بدور فعال في حماية بيئتهم."وكوكا كولا (سي سي آي) هي شركة مشروبات متعددة الجنسيات تعمل في الأردن وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وسوريا وطاجيكستان، والعراق، وكازاخستان، وقيرغيزستان. تنتج (سي سي آي) وتوزع وتبيع المشروبات الغازية والغير غازية لشركة كوكاكولا.توظف (سي سي آي) أكثر من 10000 شخص ولديها ما مجموعه 30 مصنع مشروبات غازية و3 مصانع لمعالجة الفاكهة في 11 دولة، مما يوفر مجموعة واسعة من المشروبات لقاعدة استهلاكية لأكثر من 430 مليون شخص حول العالم. بالإضافة إلى المشروبات الغازية، تقوم (سي سي آي) بإنتاج وتعبئة مجموعة من منتجات العصائر والشاي المثلج والمياه، والمشروبات الرياضية، والطاقة، والقهوة.دخلت (سي سي آي) السوق الأردنية في عام 2006 ولديها منشأة إنتاج على أحدث طراز في محافظة مأدبا، علمًا أنها توظف أكثر من 300 شخص وتقدم خدماتها لقاعدة استهلاكية تقارب 4 مليون شخص على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.حول جمعية واديوادي لتنمية النظم البيئية المستدامة هي جمعية أردنية بيئية وغير ربحية تأسست في نهاية ٢٠١٨. تعمل وادي لتعزيز الممارسات المثلى المتعلقة بإنتاج نباتات أصيلة ذات جودة عالية واستعادة النظم البيئية المتدهورة بالمحاذاة مع إشراك المجتمعات المحلية مشاركة فعالة وذلك لضمان استدامة النشاطات على المدى البعيد تتمثل مهمة وادي في الإنتاج المستدام للشتلات المحلية عالية الجودة من أجل الاستعادة البيئية النشطة من خلال إشراك المجتمعات وتبادل المعرفة.