الخميس 24 آب 2023
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على طريق مواصلة قيادة قطاع النقل المستدام والصديق للبيئة عبر التحول للطاقة المتجددة

"كيا الأردن" تحتفي بمشروع محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها

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المشروع الجديد
كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، عن مشروع محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها في المملكة، والذي يجري العمل حالياً على تنفيذه في منطقة الحلابات بمرحلته الثانية، بالتعاون مع شركة المنطق الهندسي المتحدة خلال حفل توقيع اتفاقية المرحلة الثانية والذي جرى بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن محمد عليان والمدير العام لشركة المنطق الهندسي المتحدة المهندس شادي زهران.اضافة اعلان

وكانت كيا الأردن قد تعاونت لإنجاز مشروعها مع شركة المنطق الهندسي المتحدة للتجارة والتوريدات، التي تُعنى بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتي يجمعها شراكات ضمن تحالف متخصص لتطوير محطات الطاقة الشمسية مع كبريات الشركات في هذا المجال، بما فيها شركة "جينكو سولار" العالمية الرائدة بتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة، وشركة هواوي العالمية لتصنيع الانفيرتيرات الموفرة للطاقة.
وعلى هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: فخورون بمشروعنا للطاقة الشمسية، الذي نقود من خلال الاستثمار به مسيرة التحول ضمن قطاع تجارة السيارات نحو المصادر البديلة لمستقبل أكثر استدامة، والذي ينبثق من مشاريع استراتيجيتنا الخاصة بإدارة بصمتنا البيئية، بما يتوافق مع الاتجاهات والممارسات العالمية الخاصة بالطاقة المستدامة، وهو ما يتماشى من جهة مع رؤية كيا العالمية للنقل المستدام؛ ليس فقط من الناحية الإنتاجية، بل ومن الناحية التشغيلية أيضاً عبر استخدام الطاقة النظيفة والمواد القابلة للتدوير، كما أنه يتناغم مع ويدعم البرنامج الوطني الرامي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن القطاع المؤسسي.

كما أضاف المدير العام لشركة المنطق الهندسي المتحدة المهندس شادي زهران أن نظام مشروع الطاقة المتجددة الذي تم تنفيذه يتوقع أن يسهم في توليد طاقة نظيفة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 850,000 كيلو واط. الساعة، إثر الانتهاء من المرحلة الثانية، أي ما يعادل تقليل انبعاث الكربون بمقدار (56,100 طن سنوياً)، في أعقاب الاستكمال الناجح للمرحلة الأولى. وسيلبي المشروع احتياجات عمليات شركة كيا الأردن من الطاقة بنسبة مهمة ضمن (المرافق المستفيدة من المشروع)، ويقلص بصمتها الكربونية، كما سيساهم في تعزيز وتطوير منظومة الطاقة الوطنية، إلى جانب تقليص تكاليف الطاقة.

وأوضح عليان بأن المشروع ينطوي على أهمية كبيرة؛ لانعكاساته التي لا تقتصر على الفائدة التشغيلية والبيئية، بل تمتد للفوائد التي ستعود على الاقتصاد، ومن أبرزها مساهمته في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وغيرها، والمساهمة في خلق وتوفير فرص التشغيل والتوظيف لأبناء المجتمع المحلي في منطقة الحلابات التي تحتضن المشروع.

وبيّن عليان بأن إبرام التعاون في هذا المشروع مع شركة المنطق الهندسي المتحدة، جاء لما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وتحديداً الشمسية منها، مع سجل حافل بالإنجازات وفريق عمل مؤهل تأهيلاً عالياً، الأمر الذي يضمن لـ كيا الأردن تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطاتها للطاقة الشمسية وفقاً لأعلى المعايير، وبأسلوب متناغم مع البيئة من الألف إلى الياء، لينضم لقائمة مشاريعها الموجهة لخدمة وحماية البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها.

وكانت الشركة قد انخرطت في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة للبيئة ومواردها على صعيد أعمالها الأساسية وجهودها المجتمعية، والتي تعكس ثقافتها المرتكزة إلى مبدأ الاستدامة كجزء من كل ما تقوم به وتقدمه، بما في ذلك الاستدامة البيئية.
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