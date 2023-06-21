الأربعاء 21 حزيران 2023
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كيا الأردن تحصد جائزة التميّز في الابتكار وأفضل مركز خدمة متصدرة سلم التنافسية على مستوى وكلاء علامة كيا في أنحاء العالم

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الجائزة
سجلت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، إنجازاً جديداً أضافته لسجلها الحافل بالإنجازات والإشادات والجوائز التي تبرهن على تميزها في تمثيل علامة كيا، إثر نيلها جائزة التميّز في الابتكار.اضافة اعلان

وذلك بعد أن تصدرت سلم التنافسية في الالتزام بمعايير الشركة الأم لتقديم تجربة كيا الملهمة للزبائن في مختلف مراحل رحلتهم معها ومنحهم خدمة تتسم بالرقي والجودة والدقة، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل تنفيذ لمعرض "كيا تاون" وفق نموذج الخدمة المتكاملة SI 2.0 كوجهة موحدة تنطوي على منتجات وخدمات وتجارب تسوق وشراء وعمل وتعلم وتواصل استثنائية.

وكان الكشف عن هذه الجائزة التي تسلمها بالنيابة عن الشركة، مدير التسويق لديها ومدير مشروع "كيا تاون"، علاء قطينة، قد جاء ضمن حفل أقامته "كيا" في العاصمة الكورية سيول مطلع حزيران من العام الحالي 2023.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: "نعتبر جائزتنا الأخيرة بمثابة علامة فارقة في مسيرتنا، وشهادة على التزامنا الراسخ بالنمو المستدام الاستراتيجي والتطوير النوعي الخلاق الذي يطابق معايير الجودة الدولية نظام المواصفات العالمي لـ كيا العالمية، والذي يهدف لتظل علامة كيا العالمية شريك التنقل للحياة اليومية في المملكة ضمن تجربة استثنائية لا تضاهى. أشكر فريق عمل كيا الأردن على جهوده الجادة والدؤوبة، كما وأشكر زبائننا الكرام على ثقتهم الكبيرة التي نتشرف بها، والتي تعد حافزاً لنا لمواصلة إبراز ما نتميز به لتحقيق أعلى مستويات الرضى لديهم."
وشدد عليّان على أن كيا الأردن لن تكتفي بما حققته من تميز، مبيناً أنها ستواصل الارتقاء بخدماتها وبالطريقة التي تقدمها بها، للحفاظ على مكانتها المتقدمة ليس فقط على سلم التنافسية بين وكلاء علامة كيا في أنحاء العالم، بل وعلى مستوى القطاع ككل.

وإكمالاً للتجربة التي لا تضاهى التي تقدمها سيارات كيا لمستخدميها في المملكة، تحرص على رفدهم بأفضل خدمات الزبائن في مختلف المراحل ضمن معرض ومركز صيانة "كيا تاون"، الذي تم افتتاحه أواخر العام الماضي 2022، والذي يعد أكبر معارض "كيا" على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.

ويشار إلى أن كيا الأردن تخدم قاعدة واسعة ومتنامية من العملاء في المملكة عبر "كيا تاون"، الذي يتألف من معرض سيارات "كيا" الذي يتم فيه عرض أحدث موديلات سيارات كيا، وصالة استقبال عملاء الصيانة وقطع الغيار العصرية والمريحة، وقسم إصلاح هياكل السيارات بأنواعها المختلفة العادية والكهربائية والهجينة، ومنطقة تسليم السيارات، وطابق التفاعل مع علامة "كيا" والذي يحتوي على مقهى BLK ومنطقة ألعاب مخصصة لأطفال العملاء وأكاديمية تدريبية لتعليمهم قواعد القيادة، فضلاً عن مسرح مزود بأحدث أجهزة العرض التي تلبي احتياجات القطاع المؤسسي في مجال عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وأقسام إدارة الشركة المختلفة بما فيها المساحات المخصصة لتخزين السيارات المشحونة للأردن، ومقر أكاديمية "كيا" التدريبية، ومواقف مخصصة لاصطفاف سيارات الموظفين والعملاء.
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