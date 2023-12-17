الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" يقيمان يوماً تضامنياً لدعم فلسطين

IMG-20231120-WA0061
كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" يقيمان يوماً تضامنياً لدعم فلسطين

دعماً لصمود الأهل في قطاع غزة، نظمت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، بالتعاون مع أكاديمية "ميوزك ويل" لتعليم الموسيقى والعزف في عمّان، يوماً تضامنياً لدعم فلسطين، وذلك في مسرح "كيا تاون"، معرض ومركز صيانة كيا.

اضافة اعلان


وقد جاء اليوم التضامني من كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" ليكون بمثابة رسالة عن أهمية توعية الأجيال الصغيرة حول القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار بتقديم مختلف أشكال الدعم والمشاركة في المقاومة بالفن.


وكان اليوم التضامني قد اشتمل على العديد من الفعاليات ومن أبرزها الفعالية الموسيقية الإنسانية التي قدم طلاب أكاديمية "ميوزك ويل" عبرها العديد من الأغنيات الفسلطينية التراثية أمام الضيوف من ذوي المشاركين وأصدقائهم وأقربائهم، إلى جانب البازار الخيري الذي اشتمل على منتجات مستوحاة من قلب فلسطين.


وحول هذا الشأن، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليان بأن هذه المبادرة تعبر عن القيم الإنسانية التي لا يجب المساومة عليها تحت ظل أي ظرف، مشيراً إلى أنها تعد امتداداً لمبادرات الشركة المتواصلة التي تؤدي من خلالها دورها  الداعم للقضية الفلسطينية.


ومن جانبه، قال مدير عام أكاديمية "ميوزك ويل"، طارق يونس، بأن الأجيال الجديدة لا تزال بحاجة لفهم ما يجري، ومعرفة الأمر بشكل يناسب أعمارهم، لذا فكرنا في تنظيم نشاط يربط الأطفال بالقضية الفلسطينية، كما يمنحهم مساحة للتعبير عن تضامنهم، وليس هناك ما هو أفضل من الفنون كشكل من أشكال التعبير.

 

وأعرب يونس عن شكره للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن على حسن الاستضافة والتنظيم في مبنى كيا تاون".

 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
pro-RegRuFr3

كريم توسع حملتها لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

11 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار

بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار

منذ 14 دقيقة
اتفاق

إنجوت بروكرز تتعاون مع الجامعة الأردنية لنشر الثقافة المالية بين الطلاب

14 كانون الأول 2023
بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في الزرقاء – مدينة الشرق

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في الزرقاء – مدينة الشرق

13 كانون الأول 2023
Virtual-stock-ar17012021-1170x508

التداول في الإمارات: كيف تتجنب الأخطاء الشائعة واختيار الوسيط المرخص؟

13 كانون الأول 2023
pro-8GUXpUkp

BCI الأردن تفتتح خامس معرض Mi Store لها في العبدلي مول

12 كانون الأول 2023
أمنية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بالـ 5G

أمنية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الحلول السحابية والذكاء الصناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بالـ 5G

12 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن في 70 يوما

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حتى يتجنب الأردن مفاجآت الإقليم

ماهر أبو طير |اليوم

"السلطة"/ "فتح".. رهان "خاسر-خاسر"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما دلالات مهاجمة "إسرائيل" للأمم المتحدة ومنظماتها؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإضراب.. كلام صريح

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصمت بقوة الغدر

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

نضال المجالي |اليوم

خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

رعد التل |اليوم
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ18 ساعة
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 