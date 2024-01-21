كيا تسلط الضوء على أهمية التحول نحو السيارات الكهربائية خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2024

-تقدم كيا 130 سيارة رسمية لمنظمي بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي EV9 الكهربائية بالكامل ذات المقاعد السبعة وسيارة الكروس أوفر EV6 الكهربائية بالكامل

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-كيا تقدم طرازEV9 للمرة الأولى كسيارة رسمية للبطولة



-ستدمج كيا مجموعتها من السيارات الكهربائية في الحملات الدعائية والأنشطة الترويجية لبطولة استراليا المفتوحة 2024 بالإضافة إلى التعاون مع اوبر وان Uber One في إطار مبادرة "عشاق أسطول كيا" للسيارات الكهربائية بالكامل



-ستحتفل كيا بمرور 20 عاماً على تعاونها مع سفير العلامة التجارية رافائيل نادال



تواصل شركة كيا، رعايتها ودعمها لبطولة أستراليا المفتوحة 2024 AO24، الحدث الأبرز في عالم كرة المضرب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال توفير -أسطول من السيارات للبطولة الرسمية، يشمل طرازات السيارات الكهربائية بالكامل EV9 و EV6الحائزة على جوائز.

كما تنظم كيا خلال الحدث سلسلة من الأنشطة الخاصة بالمشجعين، والتي تسلط من خلالها الضوء على التزامها بالتحول الكهربائي والاحتفاء بشراكتها المستمرة منذ عشرين عاماً مع سفير العلامة التجارية رافائيل نادال.



وانطلاقاً من موقعها كشريك رئيسي لبطولة استراليا المفتوحة AO24، أقامت كيا حفل تسليم السيارات الرسمي في ملبورن بارك وذلك يوم 11 يناير.





وحضر الحدث فريق عمل كيا والمديرين التنفيذيين في الاتحاد الاسترالي للتنس. كما شهد هذا الاحتفال، كشف النقاب عن تمثال لنادال في فعالية كيا في ملبورن بارك، تكريماً لموقعه ودوره كسفير للعلامة التجارية العالمية.



وقدمت كيا للمسؤولين في بطولة أستراليا المفتوحة، أسطولاً يتضمن 130 سيارة، وهو عبارة عن 15 سيارة كيا EV9، و10 سيارات كياEV6 ، و10 سيارات Carnival و95 سيارة كيا Sorento.

وتشهد بطولة هذا العام الظهور الأول لسيارة كيا EV9ضمن أسطول السيارات الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة.

ستوفر مركبات كيا للاعبين وحكام المباريات وكبار الشخصيات، وسائل نقل آمنة ومريحة في محيط ملبورن خلالبطولة استراليا المفتوحة 2024والتي ستتواصل لأول مرة لمدة 15 يوماً، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 28 يناير.



وقال تشارلز ريو، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العلامة التجارية وتجربة العملاء العالمي في كيا: "انطلاقاً من موقعنا كشريك رئيسي في بطولة استراليا المفتوحة لسنوات طويلة، يسعدنا أن نلعب مجدداً دورا محورياً في دعم أحد أكثر الأحداث الرياضية شهرة في العالم، وتسليط الضوء على التزامنا المستمر بتحقيق مسيرة التحول إلى السيارات الكهربائية".



"وأضاف: كما يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة مرة أخرى لعرض أحدث حلول التنقل المستدام الرائدة في الصناعة من كيا، أمام المشاركين وجماهير بطولة استراليا المفتوحة AO24 ، والتفاعل مع ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حملات التسويق الرقمي التي جرى إعدادها لهذا الحدث".



وقال كريج تيلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة:"لعبت الشراكة الدائمة بين كيا وبطولة أستراليا المفتوحة، دوراً رئيسياً وساهمت في تحويل هذه البطولة إلى الحدث الرياضي والترفيهي الإستثنائي الذي هو عليه اليوم، كما المساهمة في التواصل والتفاعل مع ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".



وأضاف: "أصبح أسطول كيا، مشهد أسطوري في ملبورن خلال بطولة استراليا المفتوحة، حيث يتم نقل اللاعبين وفرقهم من خلال مركبات كيا بسلاسة في جميع أنحاء المدينة.

ويسعدنا هذا العام أن نرى الطراز الرائد الجديد من مركبة الدفع الرباعي EV9 الكهربائية بالكامل، والتي تنضم للمرة الأولى إلى هذا الأسطول".



تشمل مبادرات العلامة التجارية كيا في بطولة استراليا المفتوحةAO24 ، عروض للسيارات النموذجية EV9وEV5. وسيتم عرض EV9 باللون الأزرق غير اللامع المخصص بجوار جدار عرض متحرك، إلى جانب طرازين إضافيين من EV9حيث يمكن للزوار استكشاف هذه الطرازات المميزة.

وتتعاون العلامة التجارية أيضاً معUber One ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز فكرة انتشار السيارات الكهربائية، في إطار مبادرة عشاق أسطول كيا، مع التركيز على التنقل المستدام.

ستقدم كيا لأعضاء Uber One فرصة الحصول على رحلة مجانية للوصول الى ملاعب كرة المضرب، من خلال أسطول مكون من 30 سيارة كهربائية، تضم مزيجاً من طرازاتEV6 وEV9.



سينضم إلى كيا في هذا الحدث 80 ضيفاً، بما في ذلك عملاء كيا الذين سبق أن قاموا بشراء او اختبار قيادة طراز كيا EV، تم اختيارهم من جميع أنحاء العالم من خلال الأنشطة الترويجية للاستمتاع برحلة العمر إلى أستراليا، والتي تضمنت تذاكر لمباريات بطولة استراليا المفتوحة للتنس AO24وجولة خاصة في ملبورن بارك.

كما ستستضيف كيا نحو خمسة عشر مؤثراً من أكثر من عشر دول، لصناعة محتوى جذاب ينقلون من خلاله أجواء البطولة وانطباعاتهم خلال جولاتهم حول مدينة ملبورن مستخدمين طرازات كيا EV9.



بالإضافة إلى التأكيد على التزام العلامة التجارية بمسيرة التحول الكهربائي، تم تصميم مبادرات العلامة التجارية لبطولة استراليا المفتوحة AO24 بهدف تسليط الضوء على دعم كيا المستمر لرياضة كرة المضرب وتكريم رافائيل نادال، الذي اضطر للانسحاب من البطولة بسبب تعرضه إلى إصابة.

وتتضمن هذه المبادرات سلسلة من مقاطع الفيديو المستوحاة من شعار كيا "الحركة الملهمة". كما تقوم مبادرة "عزيزي التنس" و"عزيزي رافا" على فكرة تبادل الرسائل.

ويمكن العثور على المحتويات ذات الصلة على قناة كيا الرسمية على يوتيوب.